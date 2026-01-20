Ciudadanos recurren a la compra de camiones cisterna tras varios días sin agua por avería

Trabajadores de la Caasd laboran en la tubería de 30 pulgadas averiada en la carretera Duarte Vieja, con el objetivo de restablecer el servicio de agua potable afectado desde el pasado sábado. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Desde el pasado sábado, la vida cotidiana de decenas de familias en distintos sectores se ha visto afectada por la falta de agua potable, luego de que un camión perforador que operaba sin autorización de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) provocara una avería en una tubería de 30 pulgadas ubicada en la carretera Duarte Vieja.

La rotura dejó sin el servicio regular a comunidades que dependen de un suministro que solo llega dos veces por semana, obligando a los residentes a buscar soluciones de emergencia para cubrir necesidades básicas.

Aunque las autoridades habían prometido restablecer el servicio este martes, ciudadanos aseguran que el agua aún no ha llegado, generando preocupación, incomodidad y gastos no previstos.

En el sector Colinas de los Ríos, viven la situación bajo tensión. Anibelca Antigua, moradora de un residencial de la comunidad, explicó que el agua debía llegar los sábados y martes.

"Tuvimos que pedir un camión de agua esa misma tarde", relató. Desde entonces, el residencial ha comprado cinco camiones de agua, con un costo aproximado de 2,000 pesos cada uno, para suplir a unos 30 apartamentos donde viven decenas de personas.

Más allá del gasto económico, Antigua señaló la incertidumbre diaria y la preocupación por la calidad del agua adquirida.

"La calidad del agua que se compra en los camiones no es la misma que nosotros recibimos de la Caasd, que llega limpia. El agua que nosotros compramos llega un poquito amarilla y turbia, que uno no sabe de dónde la extraen y uno se expone también a recibir un agua no purificada", expresó, al tiempo que lamentó tener que disponer de un dinero que no estaba planificado.

Otros sectores afectados

Entre los sectores afectados figuran La Venta, Don Honorio, El Condado, La Ceiba, el kilómetro 13, Proyecto Cristal, residencial Rosa América, El Valle Independencia, kilómetro 14, Los Hidalgos y La Ciénaga del kilómetro 14, entre otros.

Una realidad similar se vive en el residencial Los Guayabos, también en Colinas de los Ríos. Un residente que prefirió no identificarse contó que, en su condominio, donde viven unas 20 familias, han tenido que comprar alrededor de tres camiones cisterna luego de que reportaran la avería, aportando alrededor de 200 pesos por familia cada vez.

Aseguró que reciben el servicio los martes y sábados por la tarde. "Si no llega, hoy hay que volver a dar 200", expresó. Asimismo, dijo que ayer solicitaron un camión de agua a la Caasd y que la respuesta de la institución fue que lo más pronto posible "sería en tres o cuatro días".

La falta de agua ha obligado a los vecinos a cambiar rutinas básicas: posponer el lavado de ropa, limitar el uso de los baños y almacenar el poco líquido disponible ante el temor de que la avería se extienda por más días.

"Un camión dura un día, entonces se está racionalizando el agua. Hemos tenido que estar cogiendo agua a cubeta y bañándonos con poca agua", explicó.

El residente señaló que, de no restablecerse el servicio, los comunitarios de Los Guayabos se verán en la obligación de comprar alrededor de seis camiones de agua para abastecer la única cisterna del condominio y esperar a que las autoridades concluyan los trabajos.

Brigadas de la entidad trabajan desde el sábado en la solución del problema. Sin embargo, hasta las 12:00 del mediodía de este martes, el servicio aún no había sido restablecido, mientras los comunitarios esperan que las autoridades cumplan la promesa de normalizar el suministro hoy.