El COE inicia Operativo Altagraciano y pide a ciudadanos evitar consumir alcohol mientras conducen

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en coordinación con las instituciones que lo integran y la Gobernación de La Altagracia, dará inicio este martes 20 de enero, a partir de las 2:00 de la tarde, al Operativo Altagraciano 2026, con el despliegue de más de 9 mil colaboradores y voluntarios.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que el operativo abarcará desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, Santo Domingo, hasta la Basílica de Higüey, provincia La Altagracia, incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias del Este del país.

Méndez García llamó a los ciudadanos a evitar consumir alcohol mientras conducen y a respetar las recomendaciones de las autoridades, al recordar que la festividad será principalmente religiosa, por lo que apeló a la conciencia de cada ciudadano.

"La variable que trabajaremos durante esos dos días son los accidentes de tránsito. La ocasión es oportuna para volver hacer un llamado a la consciencia de cada ciudadano que se trasladará hasta Higüey, para conmemorar el día de Nuestra Señora de la Altagracia", puntualizó el director del COE.

Acciones y recursos desplegados en el Operativo Altagraciano 2026

Como parte del operativo, será instalado un amplio dispositivo de prevención y seguridad vial, con el objetivo de agilizar la respuesta ante cualquier incidente que pudiera afectar a los miles de ciudadanos que se desplazan hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en el municipio de Higüey.

Las autoridades informaron que el plan contará con el despliegue de 9,121 colaboradores y voluntarios, quienes estarán distribuidos estratégicamente en las principales vías de acceso, zonas de mayor concentración de peregrinos y puntos críticos previamente identificados.

Asimismo, detalló que 113 ambulancias serán distribuidas en puntos estratégicos; serán instalados 153 puestos de socorro en la región Este, dos hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil serán ubicados dentro del área de la Basílica.

En esa misma zona también estará un Centro de Mando Móvil y una base operativa habilitada por el COE conjuntamente con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria (DAEH), que además contará con una base operativa para disponer el traslado de hospitales de los feligreses que lo requieran.

Igualmente, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, dispuso un helicóptero para apoyar de forma aérea las operaciones del operativo en la región Este.

El COE indicó en una nota de prensa que, dentro del perímetro de la referida catedral, se establecerá un dispositivo especial conformado por tres anillos:

1. En el exterior estará un equipo de reacción rápida del Cuerpo de Bomberos de la demarcación, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana , que estará ubicado en el centro de coordinación móvil del operativo.

del de la demarcación, la y la , que estará ubicado en el centro de coordinación móvil del operativo. 2. Dentro de la basílica (explanada) se instalará un puesto de atención prehospitalaria y se dispondrá de dos ambulancias , a cargo del Ministerio de Salud Pública .

y se dispondrá de dos , a cargo del . 3. Dentro de la iglesia se instalará un puesto fijo de asistencia con brigadas móviles.