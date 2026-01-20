La falta de señalización clara y la contradicción entre algunas señales viales han convertido la marginal de la Autopista Duarte, específicamente en el entorno del kilómetro 13 y la estación 27 de Febrero de la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, en un punto crítico para la circulación vehicular, donde la confusión ha derivado en accidentes frecuentes.

Conductores que transitan por el par vial aseguran que no logran entender el funcionamiento de la vía, debido a interrupciones y cambios abruptos en los carriles.

En el tramo que conecta la Autopista Duarte con la Prolongación 27 de Febrero, por ejemplo, existen tres carriles habilitados en sentido oeste-este; sin embargo, al llegar a la estación del metro, dos de esos carriles obligan a los conductores a desviarse hacia la Prolongación 27 de Febrero por unos 50 metros para luego reincorporarse a la marginal, mientras otro carril se conecta directamente con la autopista.

La situación se torna aún más confusa en sentido este-oeste. En las inmediaciones de la avenida Los Beisbolistas, el carril izquierdo termina abruptamente y no queda claro cómo continuar por la vía, pese a que la marginal norte aparenta ser de un solo sentido.

A esto se suma que la señalización horizontal indica circulación exclusiva hacia el kilómetro 9, aunque en la práctica muchos vehículos transitan en sentido contrario.

El chofer de transporte público Eleondoro Motás afirmó que la funcionalidad de las vías no está bien definida. "Eso no se entiende, y por eso a cada rato chocan los vehículos. Eso no lo han hecho bien", expresó.

De su lado, el motorista Leonardo valoró la construcción de la marginal como una buena iniciativa, especialmente para quienes se desplazan desde La Ciénaga, pero insistió en que las autoridades deben acudir al lugar y aclarar su funcionamiento.

"Tuve que dar la vuelta por la Prolongación 27 de Febrero para poder seguir por el carril que venía", relató.

Otro factor que agrava el problema es que en varios tramos solo existe señalización horizontal, lo que obliga a los conductores a guiarse únicamente por las marcas en el pavimento.

En zonas como el túnel del kilómetro 13 y medio, la circulación cambia de dirección en menos de un kilómetro, pasando de este-oeste a oeste-este, lo que incrementa el riesgo de maniobras indebidas.

Imprudencia de conductores

También, desde el kilómetro 14 de la Autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos, se observa a conductores ignorando las señaléticas y transitando en vía contraria.

Mientras tanto, el tramo comprendido entre el kilómetro 9 y medio y la estación de la calle Isabel Aguiar continúa en fase de relleno, sin una definición clara para el tránsito.

Ante este panorama, conductores demandan una intervención urgente de las autoridades para definir si la marginal será de una o doble vía, completar las obras pendientes e instalar señalización vertical visible que permita reducir la confusión y prevenir accidentes en este importante corredor vial del Gran Santo Domingo.

