Monseñor Jesús Castro Marte llama a saldar la deuda social con la provincia La Altagracia

El obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, hizo un llamado a las autoridades y al sector privado para que incrementen la inversión social y económica en la provincia La Altagracia, a la que calificó como “la gallina de oro” de la República Dominicana por su alto nivel de producción e ingresos.

Durante sus declaraciones, el prelado destacó que toda la región Este —que incluye provincias como El Seibo, Miches, La Romana y La Altagracia— es una zona altamente productiva, con cultivos como café y cacao, además de un fuerte impulso turístico.

Sin embargo, señaló que, a pesar de ese aporte significativo al país, persisten elevados niveles de pobreza en numerosos barrios de La Altagracia, especialmente en materia de infraestructura vial.

“Hay muchos barrios con carreteras en muy mal estado. La felicidad que sienten los niños, adolescentes y ancianos cuando ven su calle limpia y asfaltada es inmensa. Eso es dignidad”, expresó Castro Marte, al tiempo que insistió en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.

El obispo afirmó que existe una deuda social histórica con La Altagracia, provincia que, según indicó, genera gran parte de los ingresos nacionales gracias al turismo y la producción, pero que no recibe una inversión proporcional. “Aquí están los turistas, aquí están los ingresos, aquí está la producción. No se olviden de esta provincia”, exhortó.

Liderazgo político

Asimismo, llamó a crear mecanismos que garanticen mayores inversiones en áreas estratégicas como la agroindustria, señalando la ausencia de procesadoras de carne en Higüey, a pesar de que la región es una de las principales productoras ganaderas del país. “Es lamentable que una provincia tan productiva no tenga instalaciones para procesar su propia carne”, subrayó.

Castro Marte también resaltó la importancia del liderazgo político de la provincia dentro del proceso democrático dominicano, destacando que tanto hombres como mujeres de La Altagracia están preparados para asumir grandes responsabilidades, incluso la Presidencia de la República.