Edenorte ejecutó más de 418,000 intervenciones eléctricas con inversión superior a RD$ 324 millones

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) informó que ejecutó durante el año pasado 418,390 intervenciones técnicas y operativas, con una inversión superior a RD$ 324 millones, orientadas a mejorar la calidad del servicio eléctrico, reducir las pérdidas de energía y fortalecer la sostenibilidad del sistema de distribución en su zona de concesión.

Según una nota de prensa, las acciones incluyeron verificaciones técnicas por indicios de irregularidades, desmontaje de conexiones clandestinas, procesos de normalización y vinculación de nuevos clientes, ampliación del parque de medición y evaluaciones de los sistemas de registro y control del consumo energético.

Entre enero y diciembre de 2025, Edenorte realizó 158,514 adecuaciones de suministros, de las cuales 29,771 correspondieron a la eliminación de conexiones directas ilegales. Asimismo, fueron inspeccionados 326,373 suministros eléctricos, reforzando los mecanismos de control y transparencia en la facturación del servicio.

Como parte del proceso de modernización tecnológica, la distribuidora instaló 108,240 medidores telemedidos, incluyendo 81,033 con sistema de telecorte, lo que permitió una gestión remota más eficiente, mayor precisión en el monitoreo del consumo y una detección más rápida de zonas con altos niveles de pérdidas. A estas acciones se sumó la instalación de 70,347 medidores convencionales.

En el área de saneamiento comercial, Edenorte reportó la regularización de 259 clientes del sistema prepago, la normalización de 569 Módulos de Medición Concentrados en Altura y la regularización del suministro a 678 clientes de media tensión, fortaleciendo la estabilidad y confiabilidad del servicio en este segmento.

Durante el período analizado, la empresa atendió 304 denuncias de fraude eléctrico, en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico y la Superintendencia de Electricidad, lo que dio lugar al levantamiento de 197 actas de fraude.

Además, se ejecutaron 143 desmantelamientos de transformadores y líneas ilegales, detectándose 1,400 usuarios en condición de fraude, lo que permitió una recuperación estimada de 4.13 GWh de energía anual, contribuyendo directamente a la reducción de pérdidas no técnicas del sistema.

Infraestuctura

En materia de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, Edenorte rehabilitó 331.42 kilómetros de redes de media y baja tensión, instaló 3,062 postes, 2,201 luminarias y 214 transformadores, impactando positivamente a 25,029 usuarios de la región del Cibao.

Estas acciones representaron una inversión total de RD$324.39 millones, orientada a mejorar la calidad, seguridad y continuidad del servicio eléctrico. Finalmente, Edenorte exhortó a la ciudadanía a colaborar con los procesos de regularización y a reportar anomalías, como vía para reducir las pérdidas y garantizar la sostenibilidad operativa y financiera