Intrant detecta más de 200 fallas técnicas en operativo preventivo por el Día de la Altagracia

Un inspector del Intrant fiscaliza a un chofer de autobús. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) detectó más de 200 fallas técnicas en vehículos del transporte público durante el operativo preventivo realizado con motivo del Día de la Altagracia, con el objetivo de garantizar la seguridad vial ante el desplazamiento masivo de ciudadanos hacia los principales centros de peregrinación del país.

Durante el operativo fueron realizadas 553 inspecciones en 27 rutas interurbanas, terminales y paradas, superando las 321 unidades inspeccionadas en 2024, lo que evidencia un fortalecimiento del alcance operativo y de las acciones de control preventivo implementadas por la institución.

El despliegue contó con la participación de más de 50 inspectores, distribuidos en cinco provincias de las regiones Higuamo, Yuma y Ozama, abarcando 27 compañías de transporte. Las jornadas se desarrollaron con el apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).

Entre las fallas técnicas detectadas y ordenadas a corregir figuran la sustitución o reparación de 23 neumáticos, 61 luces dañadas, 71 cristales rotos o faltantes, nueve limpiavidrios ausentes, 22 bumpers faltantes y 22 placas incorrectas. Además, fue retenido un vehículo por no cumplir con las condiciones mínimas para circular.

En cuanto a la habilitación de los conductores, el Intrant retuvo nueve licencias irregulares, de las cuales dos estaban vencidas y siete correspondían a licencias extraviadas o con una categoría inferior a la requerida. También se detectaron cuatro vehículos con seguros vencidos, lo que motivó la prohibición de salida de varias unidades.

Otras medidas

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los dispositivos mínimos de seguridad, encontrándose siete unidades sin botiquín de primeros auxilios, siete sin triángulo de señalización y cinco sin extintor.

Como parte del componente preventivo, el Intrant, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana, realizó controles médicos y pruebas toxicológicas a conductores del transporte público, dentro del programa Tránsito+Limpio. De igual forma, se ejecutaron operativos de alcoholimetría junto a la Digesett, para asegurar que los choferes se encontraran en condiciones óptimas para operar las unidades.