Hallazgos de restos humanos entre la basura llevaron a retirar contenedores de las calles de SDO

Francisco Peña, alcalde de Santo Domingo Oeste, justifica la retirada de contenedores de basura por la presencia de restos humanos. ( ARCHIVO )

El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, explicó este jueves que la decisión de retirar los contenedores de basura de la vía pública, medida implementada tras asumir la gestión, se debió a una serie de hallazgos alarmantes en estos depósitos.

Peña destacó que en los contenedores se encontraban restos humanos y cadáveres de animales.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, Peña comentó sobre la situación que encontró al asumir la administración del municipio.

"Cuando yo llegué al ayuntamiento eso estaba lleno de contenedores y los quité todos, porque tenía piernas de gente humana, perros muertos, animales y de todo. Entonces lo que hay que hacer es recogerlas, que la gente las saque bien, que las saquen en contenedores a la calle y que las echen en fundas".

Acciones y recomendaciones del alcalde Francisco Peña

El retiro de los contenedores ha generado dudas entre los residentes de la zona. Frente a la pregunta de la disponibilidad de las autoridades para la recogida de basura en las calles, Peña dejó claro que la prioridad es la correcta disposición de los desechos.

"Nosotros estamos recogiendo basura cuatro veces al día en la avenida principal, a las 6:00 de la mañana, a las 11:00 de la mañana, a las 4:00 de la tarde y a las 7:00 y 8:00 de la noche", aseguró el alcalde.

Peña también respondió a una pregunta sobre la actitud de los ciudadanos frente a la limpieza del municipio, a lo que respondió con algo de ironía: "Bueno, usted lo está diciendo...".

El alcalde hizo un llamado a la reflexión y la cooperación de la ciudadanía para mejorar el entorno, sugiriendo el apoyo de la iglesia en este esfuerzo.

"En la iglesia que los cura en su mensaje de paz, de armonía y de amarnos los unos a los otros, de misericordia y de tener compasión por los demás. Que tengan compasión, que no saquen la basura a la calle porque eso es un foco de contaminación", expresó Peña.