Más de 30 sectores del Gran Santo Domingo quedarán sin agua hasta el martes por trabajos de la Caasd

Más de 30 sectores del Gran Santo Domingo permanecerán sin servicio de agua potable hasta el martes, debido a trabajos de interconexión de tuberías que realizará la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) este fin de semana, en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera.

La institución informó que la suspensión del suministro se extenderá hasta la 1:00 de la tarde del martes 27 de enero, como parte de la interconexión de tuberías de 16 y 36 pulgadas que fueron reubicadas por interferir con la construcción del túnel vehicular que se construye en la intersección de las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero.

Sectores afectados

Entre los sectores que no recibirán el servicio de agua potable durante ese período figuran Pradera Verde, Los Cacicazgos, Residencial José Contreras, Sandra I y II, Atalaya, 16 de Agosto, El Pedregal, Gacela, Urbanización Aesa, Invi, Costa Caribe, Miramar, Lotería, Urbanización Tropical, Alfimar, Jardines del Sur, Luz Consuelo, Muelle Haina Oriental y Manresa.

También resultarán afectados los residentes de las urbanizaciones Coplan, Costa Criolla, Costa Verde, Costa Azul, Atlántida, Nordesa III, Mar Azul, Dominicanos Ausentes, Feria Ganadera, 30 de Mayo, El Caliche, Los Arrecifes, Las Antillas y Costa Brava.

Suplirán agua

Para mitigar el impacto de la suspensión del servicio, el funcionario informó que una flotilla de 40 camiones cisterna estará disponible para suplir agua a los sectores afectados mientras duren los trabajos.

Asimismo, la Caasd detalló que durante la jornada se realizará el drenado de la tubería de 36 pulgadas ubicada en la avenida General Gregorio Luperón, en el tramo comprendido entre el kilómetro 9 de la autopista Duarte y la avenida de la Salud, en el Mirador Sur, a través de los hidrantes, con el fin de vaciar la línea y permitir que los trabajos se realicen en seco.

La institución aseguró que, una vez concluidas las labores de interconexión, el servicio de agua potable será restablecido de manera progresiva en todas las zonas afectadas.

El director general de la Caasd, ingeniero Fellito Suberví, explicó mediante un comunicado de prensa que los trabajos se realizarán en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa JM Constructora, con el objetivo de garantizar la correcta integración de las redes de agua potable y la seguridad operativa del sistema.

Suberví indicó que estas labores forman parte del plan integral de modernización de infraestructuras que ejecuta la Caasd para mejorar la calidad y el abastecimiento del agua potable en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.