Autoridades de El Seibo conmemoran los 213 años del natalicio de Juan Pablo Duarte

Autoridades de El Seibo posan para una imagen durante la actividad que conmemoró el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades civiles, militares y educativas de la provincia El Seibo participaron este lunes en los actos conmemorativos del 213 aniversario del natalicio del prócer dominicano y padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Diez.

La jornada patriótica inició con una marcha cívica que partió desde la Gobernación Provincial hasta la iglesia Santa Cruz, en la que participaron estudiantes de distintos centros educativos, quienes desfilaron al ritmo de la música interpretada por bandas musicales, en un ambiente de civismo y respeto a los símbolos patrios.

Los participantes

En el recorrido estuvieron presentes la gobernadora provincial, Magali Tabar de Goico, el alcalde del municipio cabecera, Leo Francis Zorrilla Ramos, así como representantes del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y otras autoridades locales.

La actividad tuvo como propósito resaltar la vida, obra y legado de Juan Pablo Duarte, reafirmando los valores de patriotismo, honestidad y compromiso ciudadano que caracterizaron al fundador de la República Dominicana.

Con estos actos, la provincia El Seibo se une a las celebraciones realizadas en todo el país para honrar la memoria del patricio y fortalecer la identidad nacional.