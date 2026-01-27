La junta de vecinos del sector El Embrujo III denunció este martes una serie de desalojos irregulares que han afectado directamente a varias familias de escasos recursos en esta comunidad de la provincia Santiago.

Un comunicado establece que, en junio del 2025 brigadas de hombres encapuchados, apoyados con equipos y maquinarias, se presentaron en horas de la mañana en la zona conocida como "El Embrujo" o "Rincón" y procedieron a destruir al menos ocho viviendas, sin ninguna notificación previa ni información oficial a los residentes afectados.

Según explicaron los denunciantes, los desalojos se realizaron bajo el alegato de un supuesto préstamo hipotecario que habría sido gestionado de manera irregular por un individuo identificado como Carlos Manuel Cruz (Tito), quien presuntamente utilizó el nombre de su padre de crianza, Francisco Antonio Cruz, de 90 años, quien figura como propietario de los terrenos desalojados, conforme a los testimonios ofrecidos por los comunitarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/whatsapp-image-2026-01-27-at-25545-pm-5998c9bc.jpeg Representantes de la junta de vecinos explican la situación que afecta a varias familias del sector El Embrujo III. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/whatsapp-image-2026-01-27-at-25439-pm-c3a2ded5.jpeg Una de las afectadas por el desalojo. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) ‹ >

Un comunicado de prensa entregado a Diario Libre señala que la acción fue ejecutada por el prestamista Ramón Aridio Muñoz, sin que las familias recibieran notificaciones formales ni órdenes judiciales visibles al momento del desalojo.

Piden intervención de las autoridades

Entre las familias afectadas se encuentran Vásquez–Iglesia, Vásquez, Cruz–Durán, Martínez–Vásquez, Santos–Vidal y Cruz–Suero, quienes reclaman la intervención de las autoridades ante la situación de vulnerabilidad en la que quedaron tras perder sus viviendas.

Una de las personas desalojadas, Ana Rosario, relató que durante el desalojo su esposo, quien se encuentra inválido y postrado en una cama tras sufrir un derrame cerebral, fue sacado de la vivienda sin consideración.

"Yo les pedí que me dieran un chance para sacarlo, para que no viera lo que estaban haciendo, porque tenía miedo de que le diera otro derrame. No me respetaron", relató entre lágrimas la comunitaria.

La mujer hizo un llamado directo a las autoridades, en el que pidió ayuda para solucionar la situación.

"Señor presidente, por favor, venga a ayudarnos, que aquí hay familias que lo han perdido todo... Lo único que pedimos es que nos devuelvan nuestro dinero, porque todo fue sacrificio, trabajando fuerte, levantándonos temprano", concluyó Rosarios.

De su lado, la presidenta de la junta de vecinos del Embrujo III, Margarita Flete, afirmó que la comunidad ha acudido a diversas instituciones del Estado en busca de respuestas y soluciones, sin que hasta el momento se haya producido una intervención efectiva que garantice el respeto al debido proceso.

Finalmente, la organización pidió a las autoridades nacionales y municipales a investigar los hechos denunciados y a actuar en favor de las familias afectadas por estos desalojos.