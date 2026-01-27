Industriales piden frenar aumento de la Caasd y exigen consulta pública

Una persona utilizando el agua de la llave para lavarse las manos. ( FUENTE EXTERNA )

Ante el aumento tarifario implementado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su preocupación y solicitó la suspensión de la medida, indicando que los incrementos podrían alcanzar hasta un 400 %.

La organización hizo un llamado a revisar este proceso bajo los principios de legalidad, transparencia y consulta pública con los actores productivos afectados por la medida.

"El país necesita servicios públicos sostenibles, así como el sector productivo necesita previsibilidad en los procesos de estructuración de políticas públicas. Cualquier reajuste tarifario debe construirse sobre bases legales, participativas y técnicamente sustentadas. Decisiones sorpresivas, como esta, impactan los principios de seguridad jurídica a los que está acostumbrado el sector industrial", manifestó, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Aird.

Sustento de la medida

A mediados de enero, la Caasd aprobó un nuevo esquema tarifario que establece el cobro del agua por metro cúbico (m³) y aplica incrementos progresivos en el precio a medida que aumenta el nivel de consumo, tanto para usuarios residenciales como comerciales e industriales.

Para los usuarios industriales, el costo es de 25 pesos por m³ hasta el cupo básico y 28 pesos por m³ para el consumo adicional, tanto para industrias que usan el agua como materia prima como para las que no.

A través de una nota de prensa, la Aird resaltó que, reconoce la necesidad de actualizar los esquemas tarifarios en función de la sostenibilidad operativa de los servicios, sin embargo, les preocupa que en este caso no se haya realizado la consulta pública o la publicación de los estudios técnicos que sustentan el alza.

"Con esta decisión, la Caasd ignora el mandato de diversas disposiciones legales que garantizan el debido proceso y la previsibilidad normativa en nuestro país", afirmó.

En ese sentido, indicaron que la medida no incluye una gradualidad en el ajuste tarifario, implementando de manera abrupta y sorpresiva un incremento considerable de las tarifas cuando los presupuestos del 2026 habían sido ya aprobados por las empresas afectadas" precisó Pujols.

En ese sentido, resaltó la introducción de significativas diferencias tarifarias entre industrias nacionales y zonas francas, aspecto que no figuraba en el esquema previo, lo cual resta competitividad al sector industrial y genera una evidente discriminación entre sectores productivos en el país.

Suspender la implementación

El gremio industrial hizo un llamado a la Caasd a suspender la implementación de la decisión, abrir espacios de diálogo técnico para analizar el tema y conocer las iniciativas institucionales enfocadas en combatir la falta de pago por parte de actores informales en el sector empresarial.

"En este proceso hemos identificado que las coorporaciones de acueducto y alcantarillado en el país no observan criterios homogéneos para ajustar las tarifas y tampoco comparten los estudios técnicos que justifican sus decisiones, contrario a lo que disponen las leyes vigentes. Esta situación afecta directamente al sector industrial, siendo este un tema de interés nacional que debe ser tratado con la responsabilidad y urgencia que amerita, considerando el impacto que tiene en los precios de los productos de primera necesidad en el mercado", concluyó Pujols.