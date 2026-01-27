Residentes del sector Olimpo exigen bacheo y repavimentación de sus calles

José Boquete en una de las calles afectadas. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Residentes en el sector Olimpo, en el municipio Santo Domingo Oeste, demandaron del alcalde Francisco Peña un programa de bacheo y repavimentación de sus calles, debido a las malas condiciones en que se encuentran desde hace años.

Explicaron que hay calles que cuando llueve se tornan intransitable por la acumulación de agua, como es la 16.

"Toda el agua de la parte alta de la zona se acumula aquí y las casas se inundan y nos hemos cansado de solicitarle a los síndicos que resuelvan el problema y nada", dijo Brigido Díaz, residente en el sector.

La calle Cuarta es otra deteriorada, los hoyos abundan al igual que los charcos porque muchos de los filtrantes están tapados.

"Cuando el Gobierno de Hipólito fue que se asfaltó esta calle, en el año 2002 y después de ahí nadie a hecho nada", dijo un señor, mientras clamaba para que el alcalde Francisco Peña acuda en su auxilio.

Vecinos del alcalde

Minerva Caraballo cuenta que hay calles por las que no se puede transitar por los hoyos y el agua que se acumula.

"Hay algunas que no están tan malas, pero la mayoría no sirven, queremos que las autoridades, en este caso el alcalde Francisco Peña, que no vive lejos de aquí, haga algo por nosotros", dijo.

Muchas de las calles del Olimpo solo requieren bacheo, reconstrucción de badenes y limpieza de registros e imbornales, pero otras demandan una reconstrucción total, debido a que el tiempo se ha encargado de destruirlas.