Alcaldesa Carolina Mejía inaugura primera etapa del parque-boulevard Pedro Livio Cedeño

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, mientras hablaba a los asistentes. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguró este miércoles la primera etapa del parque-boulevard Pedro Livio Cedeño en el ensanche Luperón, con un costo aproximado de 40 millones de pesos.

Se trata de un proyecto de remozamiento que se extiende desde la avenida Padre Castellanos hasta la avenida Duarte, en su primera etapa, con una longitud de unos 400 metros, mientras que la segunda etapa comprende desde la calle Marcos Adón hasta la Juan Pablo Duarte, con unos 700 metros.

Para ambas etapas del proyecto, la inversión total es de 74 millones de pesos, otorgados por la Presidencia de la República. La obra será de beneficio para los sectores colindantes como Villas Agrícolas, ensanche Luperón y Villa Juana.

La parte inaugurada contempló la construcción de 2,714 metros cuadrados de aceras y 1,759 metros lineales de contenes. También fueron colocados 176 bolardos para garantizar el tránsito peatonal, evitando que vehículos se estacionen indebidamente sobre las aceras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/28012026-alcaldia-del-distrito-nacionla-inaugura--parque-pedro-livio-cedeno-luduis-tapia34-5f9207dd.jpg El parque cuenta con juegos inclusivos para niños en silla de ruedas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/28012026-alcaldia-del-distrito-nacionla-inaugura--parque-pedro-livio-cedeno-luduis-tapia36-5e8a20c4.jpg La primera etapa del parque comprendió un área de 400 metros. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/28012026-alcaldia-del-distrito-nacionla-inaugura--parque-pedro-livio-cedeno-luduis-tapia26-adf1b29c.jpg La alcaldesa Carolina Mejía realizó un recorrido por el parque. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/28012026-alcaldia-del-distrito-nacionla-inaugura--parque-pedro-livio-cedeno-luduis-tapia19-70160b6d.jpg Entre las personas que asistieron estuvo el expresidente Hipólito Mejía, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Asimismo, se instalaron nuevos postes de tendido eléctrico y luminarias para mejorar la visibilidad y la seguridad del entorno.

La alcaldesa Carolina Mejía expresó que se ha trabajado con amor y esmero, con el deseo de que todas las personas que ingresen al boulevard lo utilicen de manera adecuada, segura y puedan disfrutarlo.

"Para los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, todos estos senderos les permitirán hacer ejercicio de manera segura y mantener su salud física y mental, porque venimos a un espacio con árboles bonitos", manifestó.

El parque

El parque Pedro Livio Cedeño cuenta con 4,000 metros cuadrados y entre sus novedades se incluyen nuevas áreas de juegos infantiles, con la instalación de un circuito inclusivo para niños con discapacidad.

Dispone de bancos, zafacones, mesas para picnic, verja perimetral y un gazebo que fue revitalizado, en el cual se podrán realizar actividades recreativas y encuentros familiares.

Además, incluyó la recuperación de 650 metros lineales de alcantarillas que se encontraban colapsadas, la poda de árboles existentes, la siembra de nuevos ejemplares y la colocación de grama.

La alcaldesa exhortó a niños y adultos a cumplir las normas de uso, a fin de que tanto los juegos como las demás obras se mantengan en buen estado y puedan ser disfrutadas por mucho tiempo.

Niega privatización del mercado

Por otro lado, Mejía negó que existan pretensiones de privatizar el mercado de la avenida Duarte, como denunciaron algunos comerciantes. Indicó que eso es imposible, ya que dicho mercado pertenece a la ciudad y no puede ser privatizado.

"Se trata de un mercado que fue concebido para unos 500 comerciantes y actualmente alberga a más de 6,000. Como he dicho recientemente, para que algo funcione en bienestar debe existir orden. Fimerca es un fideicomiso creado para establecer ese orden y convertir la comercialización de alimentos y otros productos en una actividad digna y saludable", sostuvo Mejía.