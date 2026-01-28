Alcaldesa Carolina Mejía niega intenciones de privatizar el mercado de la Duarte

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, es abordada por la prensa durante el acto de inauguración de la primera etapa del parque-boulevard Pedro Livio Cedeño, en el ensanche Luperón. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, aseguró este miércoles que no existen pretensiones de privatizar el mercado de la avenida Duarte, como habían denunciado comerciantes y vendedores el martes de esta semana.

"Se trata de un mercado que fue concebido para unos 500 comerciantes y actualmente alberga a más de 6,000. Como he dicho recientemente, para que algo funcione en bienestar debe existir orden", sostuvo Mejía.

La alcaldesa dio estas declaraciones durante la inauguración de la primera etapa del parque-boulevard Pedro Livio Cedeño, en el ensanche Luperón.

Mejía explicó que Fimerca-SD es un fideicomiso creado para establecer orden y convertir la comercialización de alimentos y otros productos en una actividad digna y saludable. Asimismo, manifestó que el mercado pertenece a la ciudad, por lo que es imposible privatizar.

Denuncia

A través de una carta enviada a la Alcaldía del Distrito Nacional, la Asociación de Comerciantes de los Mercados rechazaron la incorporación de un fideicomiso para la reconstrucción del centro de acopio del mercado de la avenida Duarte.

Los comerciantes alegaron que el propósito real de este proceso es privatizar la plaza comercial.

De acuerdo al presidente de la asociación, Antonio Then, aunque se han reunido con el ingeniero encargado del proyecto, no les satisface las explicaciones que les han ofrecido.

Then aseguró que, una vez un fideicomiso se encargue de la obra, la Alcaldía del Distrito Nacional ya no estaría a cargo, lo que sería lo mismo que privatizarlo.

El Fideicomiso Público para la Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (Fimerca-SD) se creó a través del decreto 357-24, con la finalidad de optimizar esos centros comerciales.

