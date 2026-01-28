Autoridades aclaran que proyecto City Center en Santo Domingo Este cumple con todos los permisos

Autoridades municipales y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) aclararon que el proyecto City Center, que se desarrolla en el municipio Santo Domingo Este, no se encuentra en condición irregular y que actualmente cumple con los procesos legales establecidos.

El secretario general de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Jesús Colón, aseguró que el proyecto cuenta con todos los permisos requeridos, los cuales fueron aprobados por la Dirección de Planeamiento Urbano, y que ya no es necesario que el uso de suelo sea conocido por la Sala Capitular, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional.

Colón hizo referencia a la sentencia TC/1373/25, de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Constitucional fijó un nuevo criterio en materia de uso de suelo, estableciendo que las alcaldías del país no requieren la aprobación de la Sala Capitular para estos fines, siendo competencia directa de las direcciones de planificación urbana.

"Esa sentencia tumba precedentes anteriores y establece un criterio general para todos los ayuntamientos del país", explicó el funcionario municipal, quien indicó además que el proyecto cumplió con el pago de los arbitrios correspondientes.

Por su parte, el presidente del Codia, Enrique Rosario García, explicó que el proyecto se encuentra en proceso de evaluación a través de la Ventanilla Única de la Construcción, bajo la solicitud número UC1905-2025, y que hasta el momento no se han iniciado trabajos estructurales, sino únicamente labores de limpieza y movimiento de tierra.

Rosario precisó que este tipo de trabajos preliminares están permitidos, siempre que cuenten con la autorización ambiental correspondiente, y que el hecho de estar en ventanilla única implica que las distintas instituciones del Estado revisan el expediente de manera coordinada.

"El movimiento de tierra no representa el inicio de la obra estructural. Para eso se requiere que el proceso esté completamente aprobado. Lo que se está haciendo ahora es parte de la limpieza del terreno", indicó.

También aclaró que el gremio no tiene potestad para paralizar proyectos, ya que esa facultad corresponde al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) y a las alcaldías. No obstante, señaló que el Codia sí puede intervenir si se comprueba que la obra no cuenta con profesionales colegiados o incumple la Ley 7160.

El representante del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) Delegación Provincia Santo Domingo, Jeudi Rubi, había solicitado a las autoridades la paralización de la construcción del Mall City Center by Lady Lee, porque, alegadamente, no cuenta con el permiso de suelo de parte del ayuntamiento de ese municipio, lo que , a su entender, violaba las leyes y reglamentaciones técnicas de la República Dominicana.

Por su lado, la Corporación Lady Lee informó que el proyecto City Center by Lady Lee se encuentra en la etapa de movimiento de tierra, para lo cual ya cuenta con el permiso de uso de suelo desde noviembre de 2025 según el expediente No. 170-025, el cual fue debidamente otorgado por la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Los permisos de Ley

Paulo Herrera, representante de la Junta Directiva, aseguró que, además, el proyecto dispone de los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo para movimiento de tierras y licencia ambiental, emitidos conforme a los estudios técnicos y ambientales exigidos por la ley.

Precisó que disponen de los permisos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) relativos a los puentes y obras viales contemplados dentro del alcance del proyecto.

En lo referente a los trámites ante el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), la Corporación informa que los expedientes y documentaciones técnicas han sido debidamente depositados y se encuentran actualmente en el proceso normal de evaluación, conforme a los procedimientos administrativos establecidos para proyectos de esta naturaleza.