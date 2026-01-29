Propeep presenta plan piloto de transformación urbana en el barrio Enriquillo

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) presentó este jueves el Plan Piloto de Transformación Urbana en el barrio Enriquillo, en el municipio Santo Domingo Oeste, "una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de las familias mediante el remozamiento de viviendas, la recuperación de espacios comunitarios y el embellecimiento urbano con arte público".

El plan fue dado a conocer por el director de la entidad, Robert Polanco, durante un acto realizado en el sector Enriquillo, a la altura del kilómetro 9½ de la autopista Duarte, zona por donde se proyecta la futura Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, que conectará desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos.

Polanco informó que en una primera fase el proyecto contempla el remozamiento de alrededor de 100 viviendas hasta el 18 de febrero, así como la intervención de sus entornos mediante la muralización de espacios con arte público, como parte de una estrategia de transformación social y fortalecimiento de la identidad comunitaria.

El funcionario explicó que la iniciativa responde a la visión del presidente Luis Abinader de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas, con el objetivo de crear comunidades más dignas, seguras e inclusivas, donde la mejora del entorno físico vaya acompañada del fortalecimiento del tejido social.

Acciones

El plan, denominado "Mejoramiento de viviendas y embellecimiento urbano con arte público en el barrio Enriquillo", incluye acciones de remozamiento habitacional, adecuación de espacios comunes y creación de áreas públicas representativas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Polanco detalló que el proyecto se desarrolla en dos componentes principales. El primero abarca la intervención de las viviendas, con trabajos de cambio de techos, pintura, empañetado y embellecimiento urbano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-29-at-84126-pm-1-77d4cba8.jpeg Intervención de viviendas, con trabajos de cambio de techos, pintura, empañetado y embellecimiento urbano. (FUENTE EXTERNA)

Indicó que el segundo está enfocado en la capacitación de emprendedores del sector y zonas aledañas, con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a través del programa Renacer Contigo de Propeep.

Asimismo, destacó que la iniciativa incorpora un eje cultural, artístico y gastronómico, con el propósito de rescatar la identidad local y proyectar el talento comunitario, y señaló que la experiencia servirá como modelo para ser replicado en otros territorios vulnerables del país.