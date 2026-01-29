×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
pasos a desnivel de la 27 de Febrero
pasos a desnivel de la 27 de Febrero

Obras Públicas reparará barandas en pasos a desnivel de la 27 de Febrero desde este jueves

La institución precisó que los trabajos serán en horario nocturno e incluyen cierre parcial del tránsito en los lugares intervenidos

    Expandir imagen
    Obras Públicas reparará barandas en pasos a desnivel de la 27 de Febrero desde este jueves
    Paso a desnivel de la 27 de Febrero. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de este jueves 29 de enero se realizarán trabajos nocturnos de reparación de barandas metálicas sobre muros Jersey en los pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional

    De acuerdo a la institución, las reparaciones se llevarán a cabo en los tramos que interceptan las avenidas Privada, Núñez de Cáceres, Doctor Fernando Defilló y calle Carmen Mendoza de Cornielle.

    A través de una nota de prensa, Obras Públicas indicó que los trabajos se llevarán a cabo a partir de las 10:00 de esta noche y terminando a las 5:00 de la mañana del día siguiente, y así para cada día.

    Expandir imagen
    Infografía
    Barandas metálicas sobre los muros Jersey en los pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero. (FUENTE EXTERNA)
    • La conclusión de las reparaciones está prevista para el miércoles 5 de febrero.

     

    Cierre parcial del tránsito vehicular

    Durante el período señalado y en ese mismo horario, será cerrado de manera parcial el tránsito vehicular por la avenida 27 de Febrero, es decir, estarán cerrados simultáneamente un carril de la vía expresa y un carril de la vía marginal, próximo a los muros Jersey.

    "Asimismo, cuando el caso lo amerite habrá cierre en ambos sentidos y de manera alternada, a fin de poder implementar y desarrollar las actividades de forma segura y eficiente", indicó la nota.

    El MOPC hizo un llamado a los conductores que se desplazan por las vías que serán intervenidas a tomar las previsiones de lugar, para colaborar con un más efectivo sistema de transporte.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.