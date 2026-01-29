Obras Públicas reparará barandas en pasos a desnivel de la 27 de Febrero desde este jueves

Paso a desnivel de la 27 de Febrero. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de este jueves 29 de enero se realizarán trabajos nocturnos de reparación de barandas metálicas sobre muros Jersey en los pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional

De acuerdo a la institución, las reparaciones se llevarán a cabo en los tramos que interceptan las avenidas Privada, Núñez de Cáceres, Doctor Fernando Defilló y calle Carmen Mendoza de Cornielle.

A través de una nota de prensa, Obras Públicas indicó que los trabajos se llevarán a cabo a partir de las 10:00 de esta noche y terminando a las 5:00 de la mañana del día siguiente, y así para cada día.

La conclusión de las reparaciones está prevista para el miércoles 5 de febrero.

Cierre parcial del tránsito vehicular

Durante el período señalado y en ese mismo horario, será cerrado de manera parcial el tránsito vehicular por la avenida 27 de Febrero, es decir, estarán cerrados simultáneamente un carril de la vía expresa y un carril de la vía marginal, próximo a los muros Jersey.

"Asimismo, cuando el caso lo amerite habrá cierre en ambos sentidos y de manera alternada, a fin de poder implementar y desarrollar las actividades de forma segura y eficiente", indicó la nota.

El MOPC hizo un llamado a los conductores que se desplazan por las vías que serán intervenidas a tomar las previsiones de lugar, para colaborar con un más efectivo sistema de transporte.