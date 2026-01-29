Residentes del Ensanche Quisqueya exigen reparación urgente de calles llenas de hoyos

Este es el tramo más deteriorado de la calle Pedro Albizu Campos, en el Ensanche Quisqueya. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Moradores del Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional, demandaron la reparación del tramo de la calle Pedro Albizu Campos con Doctor Fernando Alberto Defilló que está en condiciones deplorables por la cantidad de hoyos y agua estancada.

Deploraron que desde hace años el problema de los hoyos causa daños a los vehículos que circulan por el lugar porque cuando llueve se llenan de agua y los conductores no se percatan de su profundidad.

Producto del charco que se forma en el lugar, vecinos han colocado letreros de venta de sus casas, debido a que el agua penetra hasta el interior de sus viviendas. "Nos hemos cansado de exigirle a las autoridades que vengan en ayuda de nosotros y no hacen caso", dijo Maura, una de las vecinas afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/61073920012026-calle-albizu-campos-14-466c0baa.jpg Los vehículos se maltratan cuando pasan por el lugar. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/61072520012026-calle-albizu-campos-03-3207812d.jpg Cuando llueve se empeora la situación. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/61072820012026-calle-albizu-campos-05-c4eeb50b.jpg Vecinos ponen en venta sus viviendas porque no aguantan la situación. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Afirman nadie hace caso

Algunos vecinos rehusaron hablar con la prensa alegando que de nada sirve porque son muchas las veces que han ido al lugar medios de comunicación y eso no parece importarles a autoridades como la Alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas.

César Ojeda, comerciante del lugar, denunció el grave deterioro de la calle, una situación que, según explica, se ha intensificado desde finales de septiembre u octubre del pasado 2025, luego de trabajos realizados en coordinación con una empresa privada, tras los cuales la vía quedó en peores condiciones.

Ojeda señaló que los constantes hoyos provocan daños continuos a los vehículos, dificultan su limpieza y mantenimiento, y afectan directamente la actividad comercial. A esto se suma el tránsito y estacionamiento de camiones pesados de ferreterías cercanas, que descargan grandes cantidades de bloques y cemento, agravando el desgaste del pavimento.

Algunos conductores han tenido que cambiar de ruta para evitar daños a sus vehículos, ya a que ya no queda nada de asfalto, en el tramo más cercano la calle Doctor Defilló.

Afirma que las entidades se atribuyen responsabilidades entre sí, sin que ninguna intervenga de manera efectiva. La desesperación de los residentes es evidente, tienen que colocar sacos con arena en la entrada de las viviendas para evitar que el agua penetre.

"Estamos presos con esta situación", expresó Ojeda, quien teme que los daños continúen agravándose si no se toman medidas urgentes.