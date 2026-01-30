Obras Públicas cerrará el puente flotante por dos horas este sábado
Recomendó a la ciudadanía transitar por los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este viernes que el puente flotante, sobre el río Ozama, estará cerrado por dos horas este sábado con el objetivo de permitir el paso seguro de una embarcación.
El cierre se efectuará en el horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, de acuerdo a informaciones de la institución a través de un comunicado de prensa.
- La clausura se realizará para permitir el paso de la embarcación M/T Atlantis 2, la cual navegará río arriba con destino a las instalaciones del astillero Joseph Industrial Development Corp. S.R.L.
La institución explicó que el propósito es que la población en general, y especialmente los conductores que habitualmente utilizan el puente flotante, puedan tomar las previsiones necesarias y, de ser posible, utilizar rutas alternas durante el tiempo de cierre.
Vías alternas
En ese sentido, recomendó a la ciudadanía transitar por los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch.
Obras Públicas agradeció la comprensión de la ciudadanía ante esta medida preventiva y reiteró su compromiso de continuar trabajando por una infraestructura vial segura y eficiente.