Concejo de Regidores del Distrito Nacional reconoce a 26 jóvenes por liderazgo y aporte social

Joisy Cherina Romero Sánchez recibe la certificación de la mano de Yuany Mota, presidente de los regidores, y el vice alcalde Stalin Alcántara. En el extremo izquierdo el regidor Junior Castillo y a la derecha la regidora Maria Laura Báez y Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía. ( DIARIO LIBRE )

Con motivo de celebrarse este sábado el Día Nacional de la Juventud, el Concejo de Regidores del Distrito Nacional reconoció a 26 jóvenes por su destacada trayectoria comunitaria, política, deportiva, social y de emprendimiento.

El reconocimiento fue otorgado mediante la Resolución 2-2026, la cual reconoce a jóvenes con edades entre 21 y 35 años, quienes se han destacado en las diferentes circunscripciones que conforman el Distrito Nacional. Los homenajeados fueron propuestos por varios regidores.

El presidente del Concejo de Regidores, Youany Moya, afirmó que esta iniciativa busca resaltar el talento humano de hombres y mujeres seleccionados sobre la base de sus méritos y su servicio a la comunidad. Los exhortó a continuar siendo ejemplo para otros jóvenes del Distrito Nacional, promoviendo acciones positivas en sus entornos.

De su lado, el vicealcalde Stalin Alcántara, destacó que la alcaldesa Carolina Mejía cree, confía y apoya a la juventud de la capital. Señaló que este reconocimiento debe asumirse como un símbolo de compromiso y motivación para convertirse en mejores personas y ciudadanos.

Alcántara exhortó a los jóvenes a seguir trabajando por lo más importante que tiene una ciudad: su gente, y no descartó que algunos de los homenajeados puedan, en el futuro, ocupar una de las curules del Concejo de Regidores.

Los reconocidos

Entre los jóvenes reconocidos figuran Joisy Cherina Romeo Sánchez, Franchelys Ankheiris Valdez Mañón, Rosa Marleny Vargas de Minyetty, Félix Antonio Belliard, Gerardo Rafael Giglio Machado, René de Jesús Rodríguez, Robert Enmanuel Martínez, Fernando Arturo González, José Vicente Chuan, Manuel Homero Castro, Luis Enrique Freundt Fermín, Eduardo Alberto Saint-Hilaire.

También José Ricardo Aponte, Paul José Maldonado, Radmin Figuereo, Diony Esteban Frías, Shakira de la Cruz, Christian Ramón Familia, Nanyeli Michell Offrer, Martín Durán, Amaury Espinal, Josefina Luciano Sánchez, Omar Leonel Fernández, Enmanuel Lasose Flores, Jennifer García y Sarah Angelina Adón.