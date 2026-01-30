El Metro de Santo Domingo transporta más de 100 millones de usuarios en un año

Filas que se formaban en la estación Concepción Bona antes de ensamblar trenes de seis vagones. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Metro de Santo Domingo cumple hoy 17 años de servicio consolidándose como el eje principal del transporte masivo. Surgió en respuesta al crecimiento demográfico y geográfico acelerado del Gran Santo Domingo y a la incapacidad del sistema tradicional de transporte para absorber la creciente demanda de viajes diarios.

El 11 de septiembre de 2005, mediante el decreto 477-05, el Poder Ejecutivo creó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) con el mandato de diseñar, construir y operar un sistema de transporte rápido y masivo que permitiera ordenar la movilidad urbana.

El 29 de enero de 2009 el entonces presidente Leonel Fernández inauguró la línea 1 (azul), que se extiende desde el Centro de Los Héroes hasta la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Norte, unos 14.5 kilómetros con 16 estaciones y que entró en operación un día después.

La línea 2 (roja) tiene una longitud de 16.6 kilómetros, desde la avenida San Vicente de Paúl con carretera Mella, en Santo Domingo Este, hasta el kilómetro 9 de la Autopista Duarte. Se trabaja en una extensión de 7.3 kilómetros hacia Los Alcarrizos, para un total de 23.9 kilómetros.

Ambas transportan diariamente entre 350,000 y 400,000 personas en 15 horas de lunes a viernes desde la 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche.

En la estación Juan Pablo Duarte se concentra la mayor cantidad de usuarios. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) La demanda sigue aumentando en el metro y el telefrico. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) Usuarios expresan su satifacción con el servicio. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Usuarios satisfechos

Henry Arvelo, usuario del metro, dice sentir satisfacción por el servicio porque le permite llegar más rápido a su trabajo y tiene que invertir solo 40 pesos, 20 para ir y otros 20 para regresar a casa.

"El metro me ha acortado el tiempo, el ambiente es mejor, ahorro dinero; no es lo mismo el transporte en un carro o una guagua. En el metro se transporta mejor y más cómodo", explica.

Felicia Ogando es otra usuaria que pondera los beneficios del moderno sistema colectivo de transporte. "Yo me beneficio mucho con el tiempo, llego rápido a donde quiera. En los carros de concho uno va más pegado y apretado, a veces con calor y en el metro uno va mas desahogado y con aire".

La demanda aumenta cada día y, de acuerdo con las estadísticas más recientes ofrecidas por la Opret correspondiente al año 2023-2024, el metro junto a la primera línea del teleférico transportó 109,965,638 usuarios.

Ante ese incremento de la demanda que se manifestaba en largas filas para abordar los trenes en las horas pico, la Opret determinó aumentar la capacidad de los trenes y algunos de tres vagones fueron ensamblados para formar seis vagones que en vez de tener espacio para 528 personas ahora pueden transportar más de 1,000.

En la actualidad, el proceso de expansión de ambas líneas se enfoca en la línea 1 hacia el norte de Villa Mella, con dos nuevas estaciones en proceso de construcción para conectar la estación Mamá Tingó y los 7.3 kilómetros de la línea 2-C hacia Los Alcarrizos, con un túnel de 820 metros que une la estación María Montez con la parte elevada que estará en operación en febrero próximo.

Hacia el desarrollo

Jahel Isa, director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) y de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), entidades que dirigen el metro y los teleféricos anunció que mejoraría el transporte colectivo con el monorriel, que unirá el Distrito Nacional con SDE y el sistema integrado.

Informó que a partir de febrero se implementará una tarifa integrada, que permitirá a los usuarios desplazarse con un solo pago entre el metro, el teleférico y los corredores de autobuses, lo que se traducirá en ahorro económico y mayor eficiencia para los ciudadanos.

El proceso de licitación del monorriel culminará el 25 de marzo, con la participación de dos oferentes y bajo la supervisión de una comisión de veedores y entidades académicas. El proyecto tiene un plazo estimado de cuatro años de construcción, por lo que su ejecución se extenderá más allá del actual período de gobierno.

"Los proyectos de ingeniería no comienzan con el hormigón, comienzan con la gente", concluyó Isa, al reiterar que el objetivo final es elevar la calidad de vida y reducir la dependencia del vehículo privado en la ciudad más poblada del país.

Movilidad: un tema de Estado

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el proyecto de movilidad del Gran Santo Domingo es un tema de Estado y que futuros gobiernos, sin importar su afiliación política, deberán continuar impulsando obras similares para enfrentar los desafíos permanentes de la movilidad urbana, tal como ocurre en grandes ciudades del mundo.

"La empresa Systra ha venido asesorando al Estado dominicano desde el 2009 en sus diferentes gobiernos y en estudios de diversos tipos. Desde el levantamiento de las dos primeras líneas del metro al plan de movilidad que entregaron en 2018 a este estudio", dijo el funcionario.

Aseguró que el tema de la movilidad se gestiona, pero que no encuentra solución definitiva nunca y recuerda que las grandes ciudades del mundo como, Nueva York, Berlín, Tokio, tienen problemas de transporte y tránsito, pero van ampliando sus capacidades de movilidad para ayudar a la gente.

El monorriel

El 54 % de los usuarios del transporte público en la República Dominicana prioriza el factor tiempo al momento de elegir cómo trasladarse, de acuerdo con un estudio técnico realizado por la firma francesa Systra, grupo internacional líder en ingeniería y consultoría en movilidad sostenible con presencia en unos 80 países.

Los hallazgos del estudio respaldan la construcción del Monorriel de Santo Domingo, un sistema de transporte masivo concebido con criterios de impacto ambiental y social, que conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este a través de un viaducto elevado de 11 kilómetros, recorrido que podrá realizarse en 18 minutos, frente a la hora que actualmente toma el trayecto.

El proyecto, que se encuentra en la etapa final del proceso de licitación, tendrá una inversión estimada de 900 millones de dólares y un tiempo de ejecución aproximado de 48 meses.

Se estima que la obra beneficiará a alrededor de un millón de usuarios entre ambas ciudades y contará con cerca de 300 estacionamientos en su estación nodal, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl.

Durante un seminario organizado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la importancia del espacio académico y técnico para analizar el proyecto.

Señaló que la iniciativa se fundamenta en estudios rigurosos y responde a tres factores clave: fiabilidad operativa, costos moderados de inversión y agilidad en la implementación.

El estudio también abordó aspectos de urbanismo e integración ambiental, incluyendo la ubicación estratégica de las estaciones, la integración del comercio local, el aprovechamiento de los espacios bajo el viaducto, sistemas de drenaje integrados, accesibilidad universal, uso mixto del suelo y la mitigación de impactos como ruido, vibraciones y afectaciones a la biodiversidad urbana.