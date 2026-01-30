El Monorriel de Santo Domingo contempla un inversión aproximada de US$ 900 millones

El monorriel operaría a una velocidad máxima de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con trenes de seis coches y una capacidad de entre 525 y 750 pasajeros por vagón. ( FUENTE EXTERNA )

El proyecto del Monorriel de Santo Domingo se encuentra en la etapa final del proceso de licitación y contempla una inversión aproximada de 900 millones de dólares, con un tiempo de ejecución estimado de 48 meses. La obra incluirá además unos 300 estacionamientos en la estación nodal ubicada en la avenida San Vicente de Paul.

La información fue ofrecida durante un seminario organizado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), en el que se presentaron los estudios técnicos que sustentan la viabilidad del sistema, indica una nota de prensa.

Los análisis, realizados por la empresa francesa SYSTRA, grupo internacional especializado en ingeniería y consultoría en movilidad sostenible, indican que el monorriel tendrá un trazado de aproximadamente 11 kilómetros, conectando el Distrito Nacional con Santo Domingo Este en un tiempo estimado de 18 minutos, con un impacto proyectado de cerca de un millón de usuarios.

El estudio revela que el 54 % de los usuarios del transporte público en la República Dominicana prioriza el factor tiempo al momento de elegir un medio de desplazamiento, mientras que un 15.3 % considera el costo y un 9.1 % la modalidad de transporte, datos que refuerzan la pertinencia del proyecto.

Asimismo, la investigación reconfirma los principales problemas de movilidad de la ciudad, entre ellos la alta demanda de transporte entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, así como la dependencia de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo y del sistema de autobuses, ambos afectados por la congestión vial.

El análisis también destaca los elevados flujos de pasajeros en la interconexión de las líneas 1 y 2 del metro, la necesidad de crear sinergias entre el transporte urbano e interurbano y de acompañar el crecimiento sostenido de la capital.

Además, el estudio aborda aspectos como el diseño para minimizar el impacto ambiental, la ubicación estratégica de las estaciones, la integración del comercio local, la creación de espacios públicos bajo el viaducto, sistemas de drenaje integrados, accesibilidad universal, uso mixto de suelo y la reducción de riesgos urbanos como ruido, vibraciones y afectaciones a la biodiversidad.

Con base en estos elementos, el informe concluye que la construcción de un monorriel representa la opción más viable como sistema ferroviario para Santo Domingo, al tratarse de un transporte guiado sobre una vía elevada, eficiente y con bajo impacto en el espacio urbano.

Sobre el Monorriel

El monorriel operaría a una velocidad máxima de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con trenes de seis coches y una capacidad de entre 525 y 750 pasajeros por vagón. Tendría una frecuencia mínima de 90 segundos y una capacidad total de hasta 30 mil pasajeros por hora por sentido.

El trazado contempla 13 estaciones, desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, reduciendo el tiempo de viaje actual, que ronda una hora, a solo 18 minutos.

