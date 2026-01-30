Ascensor y escalera dañadas afectan a usuarios del Teleférico en la estación Salomé Ureña

El ascensor que no funciona en la estación del Teleferico en Sabana Perdida. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Un ascensor y una escalera eléctrica de la estación Salomé Ureña, correspondiente a la primera línea del Teleférico de Santo Domingo, permanecen fuera de servicio desde inicios de esta semana, sin que las autoridades de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) hayan ofrecido explicaciones sobre las causas.

Ante esta situación, los usuarios se ven obligados a utilizar las escaleras fijas para poder abordar las cabinas que los trasladan hacia la estación de Gualey.

En la entrada del ascensor fueron colocadas señales plegables que advierten que el equipo está fuera de servicio. No obstante, usuarios aseguran que tanto el ascensor como una de las escaleras eléctricas presentan fallas desde la semana pasada.

El problema afecta principalmente a personas con discapacidad, usuarios en sillas de ruedas y adultos mayores, quienes dependen de estos equipos para subir o bajar de las cabinas del sistema de transporte.

Memphis Ureña, estudiante universitario, señaló que durante las horas pico la falta del ascensor y de la escalera eléctrica genera inconvenientes, debido a la acumulación de personas en las escaleras fijas de concreto, lo que provoca tropiezos y empujones.

"Eso tiene tiempo dañado y no hay ningún aviso ni nadie que informe. La gente se entera cuando intenta usarlo, como en el caso del ascensor", expresó.

Los más afectados

De su lado, Miguelina Lantigua, residente en el sector Sabana Perdida, indicó que las personas de edad avanzada son las más perjudicadas, ya que muchas no pueden subir para utilizar el teleférico.

"El otro día una señora anciana, que parecía que iba para el médico, tuvo que devolverse porque no podía subir, ya que el ascensor estaba dañado", relató.

Diario Libre solicitó información durante dos días a la Opret sobre esta situación, sin que hasta el momento se haya ofrecido una explicación oficial.