Agotamiento de marbetes y ventas limitadas provocan largas filas en bancos del Distrito Nacional

A pocas horas de vencer el plazo para adquirir el Impuesto de Circulación de Vehículos (marbete) sin recargos, se registraron este sábado largas filas de personas en distintas sucursales bancarias del Distrito Nacional.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre por varios centros comerciales de la capital, se comprobó que en algunos puntos el documento ya se había agotado, mientras que en otros su venta se realizaba de manera limitada.

Agotamiento de marbetes

"No hay marbetes disponibles, se terminaron", informó un agente de seguridad de una entidad bancaria autorizada para la venta del impuesto.

La situación generó molestias entre los conductores.

"Vine a esta plaza porque me queda cerca de la casa y ahora me dicen que no hay marbetes", expresó Rogers de la Rosa.

Al ser cuestionado sobre por qué dejó la compra para el último día, explicó que no había logrado reunir el dinero a tiempo.

"Uno es padre de familia, tiene muchos compromisos y a veces no cuenta con los recursos", manifestó.

En otros establecimientos, el panorama fue distinto, aunque también se observó restricción en la venta del documento.

"Tenía bastante tiempo en la fila para comprar el marbete y ahora me informan que se agotaron", dijo Dany Medina, chofer de la ruta de la avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Este.

Medina solicitó a las autoridades una prórroga del plazo, al asegurar que no dispone de recursos para cubrir el recargo.

"Sé que esperé hasta el último momento, como solemos hacer muchos dominicanos, pero deberían extender el plazo. No tengo para pagar la mora", afirmó.

Costos y sanciones del marbete

En tanto, Miguel Balbuena logró adquirir el marbete tras realizar una larga fila, aunque señaló que el proceso fue más lento de lo habitual.

"El proceso estuvo lento, quizá por la gran cantidad de personas. Normalmente, esto es rápido", indicó.

De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el costo del marbete es de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta el año 2020 y de RD$3,000 para los modelos del 2021 en adelante.

Hasta ayer, 1,646,510 vehículos habían sido regularizados, lo que generó un recaudo de RD$2,763 millones, según datos oficiales.

No obstante, miles de conductores aún no han completado el proceso, lo que explica las filas y la congestión registradas en las últimas horas.

Las sanciones por no renovar dentro del plazo establecido se mantienen de la siguiente manera:

RD$2,000 de recargo para los vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

para los que no renueven antes del 31 de enero de 2026. RD$2,100 para los vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$2,000 por sanción y RD$100 por cesación administrativa ).

que no renovaron el 2024-2025 (RD$2,000 por sanción y RD$100 por ). RD$3,100 para los vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 y años anteriores (RD$3,000 por sanción y RD$100 por cesación administrativa).