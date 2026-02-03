Parte del área verde ubicada en la cabecera del puente de la 17 se encuentra arrabalizada, ocupada por chatarras y estacionamiento de equipos utilizados en la construcción de viviendas, lo que dificulta que los vecinos puedan hacer uso de ese espacio público.

Se trata de uno de los cuatro lóbulos curvos que conforman el trébol o distribuidor de tráfico sobre las avenidas Francisco del Rosario Sánchez y Padre Castellanos, conocida popularmente como la 17.

El espacio fue cercado con malla ciclónica, sin embargo, personas inescrupulosas han sustraído parte de los metales y desde hace años el lugar permanece descubierto. La capa vegetal es mínima, debido a que funciona como depósito de chatarra.

En el área se almacenan más de una docena de camiones tipo "güinche", así como camiones improvisados con mezcladoras de cemento, utilizados en los barrios para vaciar losas o platos de edificaciones. También se guardan otros tipos de vehículos, como yipetas, camiones y automóviles, los cuales son vigilados por una persona.

Incluso hay dos camiones recolectores de basura en estado de deterioro, con letreros de contratistas de la Alcaldía del Distrito Nacional.

De los cuatro lóbulos del distribuidor, solo este se encuentra en condiciones de abandono. En uno está la plaza dedicada al fallecido líder político José Francisco Peña Gómez, que se mantiene en buenas condiciones; en otro se encuentra la estación Eduardo Brito del Metro de Santo Domingo; un tercero conserva el verdor de la grama, aunque presenta deficiencias por los residuos dejados por transeúntes.

Un lugar inseguro y que afea la ciudad

En contraste, el lóbulo ocupado por camiones y chatarra muestra una escasa capa vegetal y un notable abandono, lo que difiere de la recuperación de la calle Respaldo 17, parte de los trabajos de rehabilitación del área bajo el puente, que conecta con la avenida Paseo del Río.

La Alcaldía del Distrito Nacional es propietaria del terreno, por tratarse de un espacio público. Aunque fue consultada sobre la ocupación del lugar, no fue posible obtener información sobre las condiciones en que se encuentra, si está alquilado o si se trata de una ocupación ilegal.

Mientras tanto, residentes de la zona afirman que el espacio pertenece a la comunidad y que está siendo ocupado por particulares con presunta autorización de las autoridades.

"Los muchachos de estos barrios, Gualey y Los Guandules, no tienen dónde divertirse y eso está lleno de porquería", expresó Marcela Fabián, residente del sector.

Su vecino, Máximo López, asegura que durante la noche el lugar se convierte en tierra de nadie. "Uno no puede pasar por ahí, porque cuando viene a ver lo atracan; es un lugar donde se esconden los tigueres", relató.

Por su parte, Josefina Núñez afirmó que en horas nocturnas el espacio es utilizado por antisociales para consumir drogas y realizar actos sexuales.