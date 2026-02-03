×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
licitación para construir puente
licitación para construir puente

MOPC abre licitación de urgencia para sustituir puente sobre río Yaque del Norte en Valverde

La convocatoria busca garantizar seguridad y conectividad vial en Valverde y otras zonas de la región Norte

    Expandir imagen
    MOPC abre licitación de urgencia para sustituir puente sobre río Yaque del Norte en Valverde
    Obras Públicas indicó que la obra ha sido incorporada como prioridad dentro de su planificación institucional. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este martes que ha dispuesto la sustitución del puente sobre el río Yaque del Norte, en el distrito municipal de Amina, provincia Valverde, y que para tales fines ha abierto una licitación pública de urgencia para la construcción de una nueva estructura.

    Según un comunicado del ministerio, el proceso, identificado con el número MOPC-MAE-PEUR-2026-0002, permitirá avanzar de manera oportuna en la construcción del puente, que será diseñado bajo los estándares técnicos vigentes, priorizando seguridad, durabilidad y resiliencia.

    RELACIONADAS

    Construcción de otros puentes 

    La licitación también incluye la construcción de otros puentes en mal estado a lo largo de la carretera San José de las Matas – El Rubio – Monción, en un esfuerzo por mejorar la conectividad y la seguridad vial en esta importante zona del Norte.

    • Obras Públicas indicó que estas obras han sido incorporadas como prioridad dentro de su planificación institucional.

    "El acceso continuo a los servicios esenciales y la conectividad vial son fundamentales para el desarrollo social y productivo de las comunidades, especialmente en aquellas donde la infraestructura impacta directamente la vida cotidiana de sus habitantes", señaló la entidad.

    Expandir imagen
    Infografía
    Convocatoria de la licitación. (FUENTE EXTERNA)
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.