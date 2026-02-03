MOPC abre licitación de urgencia para sustituir puente sobre río Yaque del Norte en Valverde

Obras Públicas indicó que la obra ha sido incorporada como prioridad dentro de su planificación institucional. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este martes que ha dispuesto la sustitución del puente sobre el río Yaque del Norte, en el distrito municipal de Amina, provincia Valverde, y que para tales fines ha abierto una licitación pública de urgencia para la construcción de una nueva estructura.

Según un comunicado del ministerio, el proceso, identificado con el número MOPC-MAE-PEUR-2026-0002, permitirá avanzar de manera oportuna en la construcción del puente, que será diseñado bajo los estándares técnicos vigentes, priorizando seguridad, durabilidad y resiliencia.

Construcción de otros puentes

La licitación también incluye la construcción de otros puentes en mal estado a lo largo de la carretera San José de las Matas – El Rubio – Monción, en un esfuerzo por mejorar la conectividad y la seguridad vial en esta importante zona del Norte.

Obras Públicas indicó que estas obras han sido incorporadas como prioridad dentro de su planificación institucional.

"El acceso continuo a los servicios esenciales y la conectividad vial son fundamentales para el desarrollo social y productivo de las comunidades, especialmente en aquellas donde la infraestructura impacta directamente la vida cotidiana de sus habitantes", señaló la entidad.

