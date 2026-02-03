Organizaciones sociales denuncian abandono estatal de la prevención y el tratamiento de drogas

Dirigentes de las organizaciones que trabajan por la reducción de la demanda de drogas. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 15 organizaciones sociales y personalidades dominicanas que trabajan en la reducción de la demanda de drogas denunciaron la falta de apoyo estatal y el deterioro progresivo de las políticas públicas orientadas a la prevención, el tratamiento, la reinserción social y la reducción de riesgos y daños, áreas que consideran fundamentales para atender a las poblaciones más vulnerables del país.

Dentro de las organizaciones denunciantes están: la Asociación Casa Abierta, El Mesón de Dios, Dios es Fiel, Desafío Juvenil, Casa del Alfarero, Centro Gabaon, Fundación Fénix, Proyecto Hombre, Juan 3:16, Rescatando Adictos para Cristo, entre otros.

De acuerdo con las entidades, durante el período 2024–2025 realizaron importantes esfuerzos de sensibilización y abogacía para promover un enfoque humano, compasivo y basado en derechos en la política de drogas. Sin embargo, aseguran que sus reclamos fueron ignorados por las autoridades y que solo recibieron promesas que no se han materializado.

A inicios de 2025, la designación de un académico de las ciencias sociales al frente del Consejo Nacional de Drogas (CND) generó expectativas de transformación en el sector. No obstante, a un año de esa decisión, las organizaciones afirman que no se han producido cambios sustantivos ni mejoras en la asignación de recursos.

Según denuncian, tanto el CND como las organizaciones sociales atraviesan uno de los momentos más críticos en términos presupuestarios.

Señalan que, tras sucesivas modificaciones a la Ley 50-88 y la aprobación de nuevas legislaciones relacionadas con lavado de activos y compras públicas, fueron excluidos de los porcentajes de recursos provenientes de incautaciones y violaciones a las leyes de drogas, fondos que anteriormente contribuían al sostenimiento de programas preventivos y de atención.

"Es imposible avanzar en una política pública efectiva sin los recursos mínimos necesarios", sostienen, al tiempo que cuestionan el discurso oficial que presenta al país como un modelo regional en materia de política de drogas, mientras, afirman, se descuida la prevención y se ignora a las personas con dependencia a sustancias psicoactivas, reconocida como un problema de salud.

Una prioridad

Las organizaciones advierten que para el año 2026 las estrategias de reducción de la demanda continúan siendo relegadas, a pesar de haber sido señaladas como una prioridad nacional.

Desde Casa Abierta, una de las entidades afectadas, informaron que iniciaron el año en condiciones económicas más precarias que en períodos anteriores, aunque mantienen la esperanza de que las promesas gubernamentales se traduzcan en acciones concretas, indicó su director, Juan Radhamés de la Rosa.

Pese a las limitaciones, las entidades reiteraron su compromiso de continuar acompañando a la sociedad dominicana y de aportar a la construcción de proyectos de vida y de un enfoque más justo y humano frente al fenómeno de las drogas.