Acueducto beneficiará cerca de dos millones de residentes en Santo Domingo Este y Norte

Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y Trasvase a Santo Domingo Norte, obra que fortalecerá el suministro de agua potable en Santo Domingo Este y Norte. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Las autoridades prometieron que antes del Día de la Independencia Nacional pondrán en funcionamiento el Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y Trasvase a Santo Domingo Norte, una obra que beneficiará a cerca de dos millones de residentes en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte con un servicio de agua potable más eficiente.

La información fue ofrecida mediante un comunicado de prensa, tras una visita de supervisión encabezada por el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Antonio Suberví, a los trabajos de ampliación del sistema.

De acuerdo con el comunicado, la obra presenta un avance superior al 80 %, y en los próximos días se realizarán las pruebas de los sistemas de bombeo, la línea de conducción, los depósitos reguladores, el módulo de tratamiento, la estructura metálica y el sistema de electrificación, como parte de la fase final del proyecto.

Suberví destacó que se trata de una de las principales obras hidráulicas del gobierno del presidente Luis Abinader, ya que permitirá incorporar 45 millones de galones diarios adicionales al sistema, lo que representa un incremento de un 33 % en el suministro actual de agua potable para ambos municipios.

Aumento de la capacidad de producción

El funcionario explicó que el proyecto contempla aumentar la capacidad de producción del acueducto hasta seis metros cúbicos por segundo, equivalentes a 136 mil 946 millones de galones diarios, que serán distribuidos entre los residentes y los establecimientos industriales de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

"Cuando el presidente Luis Abinader ponga en funcionamiento esta obra, se mejorará significativamente la calidad de vida de los residentes, al garantizar un acceso seguro y sostenible al agua potable mediante una infraestructura hídrica fortalecida y modernizada", expresó Suberví.

Como parte de la jornada de supervisión, el director de la Caasd también recorrió la planta de rebombeo El Tamarindo y varios puntos de conexión, empalmes, vaciados e instalación de nuevas tuberías en el municipio Santo Domingo Este.