Comunitarios exigen arreglo de calles y aceras en el sector La Barranquita en Santiago

Estado en el que se encuentra una de las calles del sector La Barranquita en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes de diferentes barrios del sector La Barraquita en la provincia de Santiago, iniciaron este miércoles una jornada de concentración y protesta para exigir al Gobierno y al Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros el arreglo urgente de sus calles y aceras, llegando a denunciar años de promesas incumplidas y el abandono de obras públicas que afectan su vida diaria.

El presidente de la junta de vecinos de Las Mercedes, Marino Morán encabezó el llamado en representación de su comunidad y otras localidades, tales como Los Llanos de la Barranquita, Reparto Don Leo, Don José, La Islita, Los Divinas, Los Llanos de la Herradura y Los Llanos 2 de la Herradura, entre otros.

Según explicó Morán, organizaciones comunitarias como el club de madres, clubes deportivos, sacerdotes de la Iglesia Católica, pastores de la Iglesia Evangélica y otros grupos sociales respaldan la movilización que de acuerdo con él, se intensificarán hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades.

Los comunitarios aseguraron que la falta de asfalto y aceras impide el acceso al transporte, los centros de trabajo y los hospitales.

Descontento

"No entra un taxi ni un Uber. Tenemos que quitarnos los zapatos para salir y luego buscar cómo llegar al trabajo o a un hospital", denunció el dirigente, al señalar que algunas de estas comunidades se encuentran a pocos minutos del centro de la ciudad y frente a importantes instituciones.

Por su parte, la comunitaria Christy Peguero expresó la frustración de los residentes de la zona, exigiendo mejoras en la infraestructura y servicios básicos.

"Estamos cansados de llevar cartas y de que el Ayuntamiento no responda. Queremos aceras, contenedores y asfalto. Somos dominicanos y merecemos respeto", afirmó la mujer.

Los manifestantes advirtieron que continuarán con las concentraciones hasta que las instituciones correspondientes ofrezcan soluciones reales a una problemática que aseguran les afecta desde hace varios años.