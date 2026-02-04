×
Comunitarios exigen arreglo de calles y aceras en el sector La Barranquita en Santiago

Los residentes aseguraron que la falta de asfalto y aceras impide el acceso al transporte, los centros de trabajo y los hospitales

    Expandir imagen
    Comunitarios exigen arreglo de calles y aceras en el sector La Barranquita en Santiago
    Estado en el que se encuentra una de las calles del sector La Barranquita en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    Residentes de diferentes barrios del sector La Barraquita en la provincia de Santiago, iniciaron este miércoles una jornada de concentración y protesta para exigir al Gobierno y al Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros el arreglo urgente de sus calles y aceras, llegando a denunciar años de promesas incumplidas y el abandono de obras públicas que afectan su vida diaria.

    El presidente de la junta de vecinos de Las Mercedes, Marino Morán encabezó el llamado en representación de su comunidad y otras localidades, tales como Los Llanos de la Barranquita, Reparto Don Leo, Don José, La Islita, Los Divinas, Los Llanos de la Herradura y Los Llanos 2 de la Herradura, entre otros.

    Según explicó Morán, organizaciones comunitarias como el club de madres, clubes deportivos, sacerdotes de la Iglesia Católica, pastores de la Iglesia Evangélica y otros grupos sociales respaldan la movilización que de acuerdo con él, se intensificarán hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades.

    Los comunitarios aseguraron que la falta de asfalto y aceras impide el acceso al transporte, los centros de trabajo y los hospitales.

    Descontento 

    "No entra un taxi ni un Uber. Tenemos que quitarnos los zapatos para salir y luego buscar cómo llegar al trabajo o a un hospital", denunció el dirigente, al señalar que algunas de estas comunidades se encuentran a pocos minutos del centro de la ciudad y frente a importantes instituciones.

    Por su parte, la comunitaria Christy Peguero expresó la frustración de los residentes de la zona, exigiendo mejoras en la infraestructura y servicios básicos.

    "Estamos cansados de llevar cartas y de que el Ayuntamiento no responda. Queremos aceras, contenedores y asfalto. Somos dominicanos y merecemos respeto", afirmó la mujer.

    Los manifestantes advirtieron que continuarán con las concentraciones hasta que las instituciones correspondientes ofrezcan soluciones reales a una problemática que aseguran les afecta desde hace varios años.

