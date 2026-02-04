El exceso de velocidad y el desconocimiento de los límites permitidos continúan siendo dos de las principales causas de los siniestros viales en la República Dominicana y en el Distrito Nacional, donde la velocidad máxima varía según el tipo de vía, muchos conductores aún las desconocen.

La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece los límites máximos de velocidad, y en el Distrito Nacional la permitida es de 60 kilómetros por hora en avenidas como la 27 de Febrero, John F. Kennedy y Máximo Gómez.

En la George Washington es de 30 y 35 kilómetros, mientras que en la Francisco Alberto Caamaño o avenida del Puerto es de 45 kilómetros por hora. Los elevados no deben exceder los 60 kilómetros por hora, aunque en algunos como el de la 27 de Febrero es de 45 kilómetros por hora.

En calles terciarias como la Respaldo 17, en Los Guandules, la velocidad permitida es de 20 kilómetros por hora, al igual que las internas de sectores urbanos, principalmente si hay escuelas o iglesias, colegios, sin embargo, son pocos los conductores que respetan los límites y, en lugares como el Malecón, el exceso de velocidad lo duplican y hasta la triplican sin ninguna consecuencia legal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/02022026--velocidad-maxima-en-avenidas-de-santo-domingo-luduis-tapia1-ea83ddeb.jpg Las velocidades varían con las calles y avenidas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/02022026--velocidad-maxima-en-avenidas-de-santo-domingo-luduis-tapia3-14e26301.jpg Puente Francisco del Rosario Sánchez o de la 17. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/02022026--velocidad-maxima-en-avenidas-de-santo-domingo-luduis-tapia4-8f5ec86f.jpg Intersección de las avenidas John F. Kennedy con Máximo Gómez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Hay avenidas que no tienen señalética de la velocidad máxima de circulación, pero sí muchas de ´no estacione´ como la Máximo Gómez, Winston Churchill, Rómulo Betancourt y en la Luperón solo se observó un solo letrero desde la Autopista Duarte hasta la 30 de Mayo.

Ante la situación y en cumplimiento de la resolución 1-2023 la Alcaldía del Distrito Nacional, en conjunto con la Alianza de Ciudades Saludables, impulsa un ambicioso proyecto de reducción de velocidad bajo el lema "Ni un chin más rápido", una iniciativa que busca salvar vidas mediante el cambio de comportamiento de los conductores.

El programa surge como parte de una propuesta de la Alianza de Ciudades Saludables, integrada por Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se apoya en evidencia científica que demuestra que la velocidad es el principal factor de gravedad en los siniestros viales.

El objetivo es que las avenidas donde se transita a 60 kilómetros por hora se limite a 50. Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, explica que reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora en las grandes avenidas ha sido uno de los mayores retos del proyecto, pero también una de sus apuestas más importantes.

"Es la velocidad establecida por la Organización Mundial de la Salud como la más favorable para salvar vidas en avenidas. A 50 kilómetros por hora todavía tenemos tiempo de frenar, de reaccionar y de evitar una tragedia", señala.

El proyecto inició formalmente con la ordenanza que redujo el límite de velocidad y ordenó la ejecución de un plan piloto. El proceso incluyó socialización, aprobación en el Concejo de Regidores, estudios técnicos y, posteriormente, una campaña de conciencia ciudadana puesta en marcha en 2024.

"No es solo una campaña publicitaria", subraya Mateo. "Estamos hablando de un programa de cambio de comportamiento, y eso toma tiempo. Pero si sembramos la semilla hoy, veremos resultados en los próximos años".

El exceso de velocidad

El experto en vías de comunicación Juan José Castilla subraya que no solo existe el "exceso de velocidad, cuando se sobrepasa el límite legal, sino también la velocidad inapropiada, que ocurre cuando, aun estando dentro del límite, las condiciones del entorno (lluvia, visibilidad, tráfico) exigen ir más lento.

"Si un peatón es impactado a 30 kilómetros por hora o menos, la probabilidad de muerte es muy baja. A partir de esa velocidad, el riesgo aumenta de forma considerable. Por eso en zonas escolares incluso se recomienda reducir a 20 kilómetros por hora.

También destacó el papel de la tecnología para controlar la velocidad, como el uso de tacógrafos (dispositivos que registran y almacenan información sobre la conducción de un vehículo) en camiones y transporte público, y señaló la necesidad de fortalecer la fiscalización de los límites legales, que actualmente no siempre se cumple.

Castilla advirtió sobre el llamado "efecto túnel" en la visión de los conductores: "A mayor velocidad, el campo de visión se reduce, aumentando el riesgo de accidentes...dado el estado de nuestras vías, no permitiría velocidades superiores a 90 kilómetros por hora", concluyó el especialista. recomendando que se tomen medidas más estrictas para proteger a todos los usuarios de las vías.