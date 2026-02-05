Alcaldía del Distrito Nacional desaloja chatarras y "güinches" de área verde del puente de la 17

El área verde cercana al puente de la 17 era ocupada por chatarras desde hacía años. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Dirección de Defensoría y Uso de Espacio Público de la Alcaldía del Distrito Nacional desalojó a todos los ocupantes del lóbulo curvo ubicado próximo a la cabecera del puente de la 17.

Diario Libre había publicado un reportaje sobre la arrabalización de esa área verde, provocada por camiones de los denominados "güinches".

Parte de las chatarras retiradas fue trasladada a un espacio propiedad de la Alcaldía, localizado en la avenida Cayetano Germosén.

Mientras tanto, residentes de la zona esperan que el cabildo recupere el área para el disfrute de la comunidad. El titular de la Defensoría es José Aníbal Sanz Melo.

Sin embargo, los propietarios de los "güinches" ahora utilizan las calles aledañas para estacionar sus vehículos, en violación a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/04022026-autoridades-movieron-chataras-del-area-verde-del-puente-de-la-17-luduis-tapia3-c96d4c5d.jpg El área verde era utilizada para estacionar camiones de particulares. (DIARI LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/04022026-autoridades-movieron-chataras-del-area-verde-del-puente-de-la-17-luduis-tapia13-769c5496.jpg La Alcaldía retiró chatarars y camiones. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/04022026-autoridades-movieron-chataras-del-area-verde-del-puente-de-la-17-luduis-tapia16-b6a2588e.jpg Ahora algunos camiones sacados del área verde se estacionan en las calles colindantes. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Se espera la recuperación del lugar

De los cuatro lóbulos que conforman el distribuidor, solo este presenta condiciones de abandono. En uno se encuentra la plaza dedicada al fallecido líder político José Francisco Peña Gómez, que se mantiene en buen estado.

También, otro donde está ubicada la estación Eduardo Brito del Metro de Santo Domingo; y un tercero conserva el verdor de la grama, aunque muestra deficiencias debido a los residuos dejados por transeúntes.

En contraste, el lóbulo que estuvo ocupado por camiones y chatarra exhibe una escasa capa vegetal y un notable deterioro, lo que difiere de la recuperación de la calle Respaldo 17, como parte de los trabajos de rehabilitación del área bajo el puente que conecta con la avenida Paseo del Río.

La Alcaldía del Distrito Nacional es propietaria del terreno, por tratarse de un espacio público.