Restablecen el servicio en la línea 2 del Metro de Santo Domingo tras falla

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó el restablecimiento del servicio en la línea 2 del Metro tras la falla que se registró esta tarde entre las estaciones Trina de Moya y Concepción Bona en Santo Domingo Este.

Aunque el incidente generó largas filas de personas en las estaciones, la institución indicó que la avería "no representó riesgo alguno para los usuarios", y agregó que, tan pronto ocurrió la falla, fueron activados los protocolos de seguridad establecidos.

La interrupción se mantuvo por alrededor de una hora.

Acciones de Opret

A través de un comunicado, Opret explicó que de inmediato procedieron al desalojo ordenado del tren, con el acompañamiento del personal operativo y de seguridad del sistema.

"La incidencia fue atendida oportunamente por el equipo técnico correspondiente, y la circulación de trenes se irá regularizando de manera progresiva, conforme a los procedimientos operativos vigentes", afirmó la entidad en un comunicado.

Comunicado íntegro

El Metro de Santo Domingo informa que se presentó una falla técnica en uno de los trenes mientras transitaba por el tramo comprendido entre las estaciones Trina de Moya y Concepción Bona.

Se aclara que esta situación no representó riesgo alguno para los usuarios. De inmediato, fueron activados los protocolos de seguridad establecidos, procediéndose al desalojo ordenado del tren, con el acompañamiento del personal operativo y de seguridad del sistema.

La incidencia fue atendida oportunamente por el equipo técnico correspondiente, y la circulación de trenes se irá regularizando de manera progresiva, conforme a los procedimientos operativos vigentes.

El Metro de Santo Domingo reafirma su compromiso con la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio, agradeciendo la comprensión de los usuarios.