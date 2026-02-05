Falla técnica interrumpe servicio de la línea 2 del Metro de Santo Domingo

Personas afectadas por la falla en la línea 2 del Metro de Santo Domingo en la estación Concepción Bona, en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Se registran largas filas en la línea 2 del Metro de Santo Domingo, debido a una falla técnica que se presentó alrededor de las 4:00 de la tarde de este jueves.

Los usuarios se encuentran varados en la estación Concepción Bona, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este.

La interrupción se produce en uno de los horarios de más demanda del servicio.

Falla en uno de los trenes

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que la falla se presentó en uno de los trenes en el recorrido de las estaciones Trina de Moya y Concepción Bona, en Santo Domingo Este.

"Se aclara que esta situación no representó riesgo alguno para los usuarios", dijo en comunicado, en el que aseguró que, de inmediato, fueron activados los protocolos de seguridad establecidos, "procediéndose al desalojo ordenado del tren, con el acompañamiento del personal operativo y de seguridad del sistema".

"La incidencia fue atendida oportunamente por el equipo técnico correspondiente, y la circulación de trenes se irá regularizando de manera progresiva, conforme a los procedimientos operativos vigentes", comunicó la institución.