La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(Caasd) cuenta con unos 78,000 medidores de agua instalados en el Gran Santo Domingo, de los cuales solo en el Distrito Nacional 9,000 corresponden a la nueva modalidad de "medidores inteligentes", unos dispositivos que se manejan desde un centro de monitoreo inaugurado hace un año.

Los equipos están operando principalmente en sectores de clase media y media alta del Distrito Nacional, como Piantini, Naco, Serrallés, Los Prados, La Esperilla, Evaristo Morales, La Julia, Los Cacicazgos, Renacimiento y Mirador Sur, entre otros.

Según explicó el director general de la Caasd, Felipe Suberví, estos medidores forman parte de un plan piloto dentro de un universo que supera los 500,000 usuarios.

Más medidores

La institución proyecta la instalación de unos 200,000 medidores adicionales, un proceso que requiere de una cuantiosa inversión de recursos económicos y el cumplimiento de la Ley 340 de Compras y Contrataciones mediante licitaciones públicas.

El Centro de Monitoreo nació inicialmente para supervisar los acueductos, en el marco de un ambicioso plan de rehabilitación del 100 % de los sistemas de la Caasd. Desde allí ya se monitorea el acueducto de Barrera de Salinidad, y en los próximos días entrará en operación la ampliación de este sistema.

Además del monitoreo, el centro permite la automatización de equipos de bombeo de más de 500 bombas existentes, con capacidades que van desde 30 hasta 400 caballos de fuerza. Unas 60 ya están completamente automatizadas, lo que permite encenderlas, apagarlas y supervisar su rendimiento en tiempo real.

Catastro También la entidad avanza en la actualización del catastro, una herramienta clave para mejorar la gestión comercial. El catastro recibido data del año 2000 y, de acuerdo con Suberví, en solo seis meses, se ha logrado un 25 % de avance, con alrededor de 225,000 levantamientos de propiedades, de las cuales casi 100,000 corresponden a nuevos clientes que no estaban registrados ni verificados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/04022026--nuevos-medidores-y-centro-de-monitoreo-de-la-caasd-luduis-tapia14-cf6f1268.jpg Sede de la Caasd. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/04022026--nuevos-medidores-y-centro-de-monitoreo-de-la-caasd-luduis-tapia1-9ee5ffa3.jpg Área del polígono central donde están instalados los "medidores inteligentes". (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/04022026--nuevos-medidores-y-centro-de-monitoreo-de-la-caasd-luduis-tapia5-55016e43.jpg Un "medidor inteligente". (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/04022026--nuevos-medidores-y-centro-de-monitoreo-de-la-caasd-luduis-tapia17-2f3f9602.jpg Felipe Suberví (Fellito), director de la Caasd. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/04022026--nuevos-medidores-y-centro-de-monitoreo-de-la-caasd-luduis-tapia10-ee0aa3b8.jpg El centro de monitoreo de la Caasd. Desde ese lugar se puede suspender y restablecer el servicio por falta de pago o avería sin ir al lugar donde están los medidores. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

"Este proceso ha permitido dimensionar la magnitud del desafío de unos 500,000 clientes identificados históricamente, solo el 30 % paga el servicio de agua" dijo Suberví. Con la actualización completa, la Caasd estima que el número de usuarios registrados podría ascender a entre 800,000 y 900,000.

El catastro incluye información georreferenciada, fotografías y detalles sobre el tipo de inmueble, la existencia de acometidas y el estatus de pago, lo que facilitará futuros operativos para regularizar conexiones e instalar acometidas a precios accesibles.

Para el director de la Caasd, el mayor reto sigue siendo la cultura de pago. "El agua es un derecho fundamental, pero si no se paga al menos el costo de producción, el sistema colapsa", advirtió Suberví, señalando que la percepción histórica de que el agua es gratis ha causado graves distorsiones.

Para la actual gestión, el objetivo es claro: sentar las bases de un sistema moderno, automatizado y sostenible. "En ocho años vamos a avanzar lo que antes tomaba quince", afirmó Suberví.