Exigen reanudar los trabajos de construcción de carretera de Santiago

Así se encuentra la carretera de La Javilla, en el distrito municipal El Caimito, Santiago, cuyos trabajos de construcción permanecen paralizados. ( FUENTE EXTERNA )

El subdirector de la Junta Distrital de El Caimito, Anselmo Lora, exigió a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y a su administrador, Rafael Salazar, la continuidad y terminación de los trabajos de construcción de la carretera de La Javilla, ubicada en el distrito municipal El Caimito, en la provincia Santiago.

Durante declaraciones ofrecidas en el lugar donde se ejecuta la obra, Lora denunció que la carretera fue iniciada hace casi tres años y que actualmente tiene más de seis meses paralizada, sin que hasta el momento las autoridades responsables hayan ofrecido una explicación clara sobre las causas de la suspensión.

El funcionario distrital también aseguró que los comunitarios han intentado comunicarse en múltiples ocasiones con Egehid, sin obtener respuestas concretas sobre la paralización de los trabajos.

Advierten protestas

Asimismo, señaló que otras vías de la zona, como el callejón de los Marines y tramos de la comunidad del Cerro, permanecen en total abandono, pese a tratarse de segmentos cortos que no superan los 700 metros.

"El abandono de estas obras es inconcebible, sobre todo cuando se trata de un proyecto cuya inversión supera los 226 millones de pesos", expresó.

En ese sentido, Anselmo Lora afirmó que los residentes de las comunidades afectadas realizan un llamado formal y una reclamación pública a las autoridades competentes, advirtiendo que, si en un plazo máximo de 15 días no reciben una explicación lógica y contundente, los comunitarios saldrán a las calles a exigir la terminación inmediata de la obra.