Calle de Moca llevará el nombre del fallecido historiador y periodista Adriano Miguel Tejada

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca aprobó formalmente una resolución mediante la cual se designa una calle de esa ciudad con el nombre del destacado periodista, abogado e historiador Adriano Miguel Tejada Escoboza, en reconocimiento a su valioso legado intelectual, cultural y periodístico.

La resolución establece que la antigua calle Antonio Passicá, ubicada en el barrio Mejoramiento Social, llevará, a partir de ahora, el nombre de calle Adriano Miguel Tejada.

La designación cumple con los requisitos establecidos en la normativa municipal, al haberse cumplido, en diciembre de 2025, cinco años del fallecimiento del homenajeado, ocurrido el 2 de diciembre de 2020.

La resolución instruye a la Dirección de Planeamiento Urbano y Vialidad a realizar el levantamiento técnico correspondiente y proceder con la instalación de la señalización oficial. De igual manera, encomienda a la Comisión Especial Ampliada de Cultura integrar esta designación al informe final sobre la revisión de la nomenclatura vial del municipio.

La iniciativa contó con el respaldo de ciudadanos, sectores sociales, académicos y comunitarios, así como de autoridades locales.

Adriano Miguel Tejada

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/muuu_14197545_20200624104347.jpg Adriano Miguel Tejada (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Nacido en Moca en 1948, Adriano Miguel Tejada fue una de las figuras intelectuales más influyentes de su generación. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), obtuvo una maestría en Ciencias Políticas en Temple University y desarrolló una destacada trayectoria como docente universitario, historiador, consultor del Estado y periodista.

Fue miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, articulista, comentarista y autor de relevantes obras sobre derecho, política e historia dominicana.

Su liderazgo en la prensa nacional, como director de los periódicos La Información y Diario Libre, así como su firme compromiso con la institucionalidad, la ética pública y la defensa de la democracia, lo consolidan como uno de los mocanos más ilustres del último siglo.

Con esta designación, la ciudad de Moca rinde un merecido homenaje a la vida y obra de Adriano Miguel Tejada, preservando su legado y proyectándolo como referente para las futuras generaciones de mocanos y dominicanos.