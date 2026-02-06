Santo Domingo Este instala semáforos inteligentes

El proyecto será extendido a todas las vías del municipio. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

La Alcaldía de Santo Domingo Este instaló un sistema semafórico inteligente en la avenida San Vicente de Paúl con carretera Mella como parte de un plan piloto que busca también orientar a los peatones.

Se trata de luminaria en los postes que sostienen el aparato que permite el flujo del tránsito. Tanto en la parte vertical como horizontal las luces verde, amarilla y roja cambian para mayor orientación de conductores y peatones.

"Esta configuración busca hacer más visible la indicación, reducir confusiones y ordenar los movimientos de cruce", indica la alcaldía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/ba3bc902-cb06-4183-8870-12891b07af46-6ac7140b.jpg Los semafóros proyectan la luz tanto en la parte vertical como horizontal, para mayor orientación de conductores y peatones. (DIARIO LIBRE/STARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/semaforo-inteligente-sde-starlin-rosajpeg-aef5622b.jpeg Semáforo inteligente en la intersección de la avenida San Vicente de Paúl con Mella. (DIARIO LIBRE/STARLIN ROSA) ‹ >

Desde el año pasado existe ese mismo sistema semafórico en calles y avenidas de La Vega.

Una de las novedades del nuevo proyecto es que se instalará un centro de control en la Alcaldía para controlar el flujo del tránsito en las horas pico, principalmente en intersecciones de mucho tráfico como la San Vicente de Paúl y carretera Mella.

El sistema, será extendido a las demás calles y avenidas del municipio y de acuerdo con el cabildo no solo aumentará la seguridad vial, principalmente de noche, sino que permitirá agilizar la movilidad en los momentos de mayor flujo vehicular.