La línea 2C del Metro de Santo Domingo comenzará a operar antes del 27 de febrero, según Paliza

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que comenzará a operar antes el 27 de febrero, conectando el kilómetro 9 con Los Alcarrizos ( FUENTE EXTERNA )

La línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conectará desde el kilómetro 9 hasta la entrada del municipio Los Alcarrizos, comenzará a operar a partir del próximo 27 de febrero, según anunció el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

"Todo indica que antes del 27 de febrero estaremos operando en la línea 2C del Metro de Santo Domingo", afirmó Paliza. El funcionario destacó el impacto de la obra para los ciudadanos, señalando que gran parte del tiempo diario se pierde en traslados desde y hacia el trabajo.

Sobre el proyecto

El proyecto, a cargo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), abarca un tramo de 7.3 kilómetros y contempla la construcción de cinco estaciones, que formarán parte del sistema de transporte integrado Metro-Teleférico de Santo Domingo.

La extensión de la Línea 2 (denominada 2C) busca descongestionar el tráfico desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9, donde se encuentra la estación María Montez.

Además, el proyecto incluye la adecuación vial de las vías adyacentes a la marginal, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular en la zona. Según Opret, al 18 de mayo la obra avanzaba y se encontraba en su fase final, con un 96 % de las vías férreas ya instaladas.

La puesta en funcionamiento de la Línea 2C representa un paso importante para mejorar la movilidad en la capital y reducir los tiempos de traslado de miles de ciudadanos que diariamente se desplazan entre Los Alcarrizos y Santo Domingo.