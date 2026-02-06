Gobierno lanza Inafocam Digital para fortalecer la formación docente

En el centro la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la directora de Inafocam, Siullin Joa León. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que la capacitación de los docentes es una prioridad para el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, el cual se esfuerza por mejorar la calidad de la educación pública.

Al encabezar el acto de lanzamiento del proyecto Inafocam Digital, una innovadora infraestructura tecnológica orientada a modernizar, agilizar y ampliar los procesos de formación y actualización docente en el país, Peña expresó que el Gobierno está empeñado en mejorar el acceso y la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes.

"Abre paso a una transformación más estructural en la manera en que el Estado acompaña al magisterio, una transformación que nos prepara para ser más competitivos, pero sobre todo más amigables con lo digital y más humanos", afirmó.

Asimismo, destacó que Inafocam Digital no es solo una plataforma tecnológica, sino un instrumento que contribuirá a enfrentar los desafíos que aún persisten en la educación dominicana, especialmente en lo relativo al acceso a las tecnologías y a la calidad educativa de los estudiantes.

Por su parte, la directora ejecutiva de la plataforma, Siullin Joa León, señaló que Inafocam Digital representa "un paso institucional significativo que expresa cómo entendemos la formación docente, cómo asumimos la gestión pública y cómo respondemos, con responsabilidad y visión, al compromiso del presidente Luis Abinader con la calidad educativa".

Transfomación digital

Subrayó que la formación docente es una causa nacional, ya que el maestro y la maestra constituyen el punto de partida de toda transformación educativa. "Cuando un maestro aprende, sus estudiantes también lo hacen. Cada conocimiento, herramienta o competencia que fortalece a un docente se traduce en mejores aprendizajes para niños, niñas y jóvenes", afirmó.

Al acto de lanzamiento, realizado en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), asistieron el rector de esa academia, Editrudis Beltrán; el director del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), Jesús Andújar.

También el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar de Jesús Batista Carrasco, y la directora de la Oficina Nacional de Estadística, Mildred Gabriela Martínez Mejía, entre otros funcionarios.