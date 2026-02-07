×
VIDEO | El Tamarindo, Los Rosales y Hainamosa: vecinos entre polvo, baches y abandono

Salud y seguridad en riesgo por obras inconclusas y falta de mantenimiento

Calle en construcción dejada a medias, polvo, enfermedades respiratorias, accidentes, baja en las ventas de los negocios, parque abandonado y calles con charcos son parte de los problemas que día a día tienen que enfrentan residentes en El Tamarindo, Los Rosales y Hainamosa en Santo Domingo Este.

En un tramo de unos 300 metros de la carretera Mella fue retirada la capa asfáltica debido a las malas condiciones, pero según moradores hace casi un mes que el Ministerio de Obras Públicas hizo la primera parte del trabajo no ha vuelto al lugar a completarlo.

Desde entonces, el lugar es arropado por el polvo que levantan los vehículos que afecta la salud de residentes y transeúntes, además de impactar en los negocios que, de acuerdo con el comerciante Juan Isidro Suero, las ventas han bajado un 50 %.

  • Debido al polvo y el ruido, muchos clientes se han alejado de su colmado, pero también está preocupado porque su salud y la de los clientes se afecta por la polvareda que constantemente entra a su negocio.

Expandir imagen
Infografía
En la carretera Mella la Caasd instala una tubería para mejorar el servicio de agua en la zona, mientras que Obras Públicas interviene la vía. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Hay tapones también y accidentes, a cada rato chocan vehículos, eso pasa a cada rato", cuenta. El Ministerio de Obras Públicas realiza trabajos de reconstrucción de la carretera Mella. Hace más de dos años que se inició ese proceso y no se culminó como ocurrió con un tramo próximo a la calle Guayubín Olivo.

José Ramón Pérez Martínez, un motoconchista de la zona, dijo que la polvareda afecta su salud y la de otras personas: "Tienen que hacer algo con eso, arreglar eso rápido porque ese polvo esta matando a uno, también hay muchos hoyos y los tapones se hacen durísimo".

Expandir imagen
Algunos de los bancos están deteriorados.
Algunos de los bancos están deteriorados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Expandir imagen
Calle Central, Hainamosa  
Calle Central, Hainamosa (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Expandir imagen
Parque de Hainamosa.
Parque de Hainamosa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Expandir imagen
Vecinos han dejado de visitar el parque.
Vecinos han dejado de visitar el parque. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Expandir imagen
La zona tiene problemas diversos.
La zona tiene problemas diversos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    Otros males

    Otro problema de los residentes en la zona es el mal estado de las calles Central y C 9. Un charco que dificulta el transitar vehicular y peatonal se forma en la Central y aunque hace años del problema ninguna autoridad se preocupa por enfrentar la situación.

    La calle central separa dos viveros de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (Digecac).

    El parque de Hainamosa es otra obra que preocupa a los residentes. Carece de iluminación, los bancos están deteriorados y la glorieta sucia. Es un centro de refugio de indigentes y de perros que conviven en el lugar.

    Muchas familias han dejado de ir al parque por las malas condiciones en que está y los pocos atractivos para los niños debido a que todos los juegos están destruidos o deteriorados.

