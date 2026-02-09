Comercios y vehículos invaden aceras de Santo Domingo, poniendo en riesgo a peatones

Una señora con un niño en brazos es obligada a caminar por la calle debido a la ocupación de la acera por una distribuidora de agua embotellada en Gualey del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las aceras de Santo Domingo continúan siendo invadidas por colmados, ferreterías, cafeterías, tiendas y vehículos estacionados de manera indebida, reduciendo e incluso eliminando el espacio destinado a los peatones. Esta situación, que infringe la normativa municipal y nacional, persiste a pesar de los esfuerzos de las autoridades.

Es común ver en los barrios del Gran Santo Domingo cómo establecimientos comerciales reducen las aceras para peatones colocando mesas, sillas, estantes para botellones de agua, neveras para la venta de hielo, cajas con plátanos, yuca, verduras, sacos de arroz, de habichuelas, fardos de refrescos, estacionamiento de vehículos, maniquíes, camas, muebles, estufas y hasta peluquerías.

En algunos casos la gente tiene que caminar por las calles debido a la estrechez de las aceras por la cantidad de artículos y objetos que colocan los comerciantes frente a sus frentes.

La Ley 176-07 sobre los Distritos y Municipios de la República Dominicana establece que corresponde a las alcaldías la construcción, conservación, mantenimiento y regulación de las aceras como parte de la infraestructura urbana.

El artículo 19, literal g), otorga competencia exclusiva a los municipios sobre la construcción y conservación de infraestructuras urbanas, incluyendo aceras, contenes y caminos vecinales, sin embargo, algunas alcaldías se limitan a operativos de limpieza ocasionales y otras son vencidas por el cansancio porque si no hay vigilancia los comerciantes vuelven a ocupar los espacios.

El artículo 237 de la Ley 63-17 sobre movilidad y tránsito establece específicamente que no se puede estacionar sobre una acera, dentro de un cruce, en un paso de peatones o cerca de hidrantes, entre otros lugares. Las sanciones incluyen multas desde un salario mínimo hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Acciones contra violadores de la Ley

En el caso de la Alcaldía del Distrito Nacional, a través de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP), se realizan operativos diarios en tres turnos para atender estas responsabilidades, según informa su director, el teniente coronel José Aníbal Sanz Melo.

"Los inspectores primero notifican y orientan a los infractores, apelando a la conciencia ciudadana sobre el uso adecuado de las aceras. No es la intención de la Alcaldía retirar por retirar, sino promover el uso correcto de estos espacios", explica.

Cuando los obstáculos persisten, se procede al retiro de los elementos colocados en las aceras, en cumplimiento de la normativa vigente. En casos que involucran vehículos estacionados en lugares prohibidos, se coordina con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para la imposición de multas y la remoción de los vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/06022026-ocupacion-de-las-aceras-por-comerciantes-luduis-tapia-71739628.jpg Negocio en la carretera de Mendoza, sector del mismo nombre en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/06022026-ocupacion-de-las-aceras-por-comerciantes-luduis-tapia3-573f9a7a.jpg Los obstáculos son más notorios en los barrios populares. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/04022026--aceras-tomadas-por-comercios-en-el-distrito-nacional-luduis-tapia8-71bab7ac.jpg Los peatones apenas tienen por donde caminar en algunas calles. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/04022026--aceras-tomadas-por-comercios-en-el-distrito-nacional-luduis-tapia12-d2448b58.jpg Pese a que la Ley 63-17 lo prohíbe, algunas personas estacionan vehículos encima de las aceras como este caso de la antigua central, en el Ensanche Espaillat. (DIRIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/04022026--aceras-tomadas-por-comercios-en-el-distrito-nacional-luduis-tapia15-745f850c.jpg Lsa autoridades municipales realizan operativos ocasionales. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/04022026--aceras-tomadas-por-comercios-en-el-distrito-nacional-luduis-tapia11-204ac3e5.jpg También constructores violan las leyes 63-17 y 176-07 al depositar materiales en las aceras y calles. Esto es en la calle Eduardo Brito, Gualey. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/06022026-ocupacion-de-las-aceras-por-comerciantes-luduis-tapia5-2978535d.jpg Los peatones son los más afectados por los negocios que ocupan las aceras. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Medidas similares se aplican en Santo Domingo Este donde las autoridades primero notifican a los ocupantes de las aceras para que regularicen los espacios y liberen las aceras en un plazo de 48 horas y si no acatan la advertencia se le incauta la mercancía.

Como penalidad se procede a aplicar una multa sobre la base del salario mínimo cuyo monto puede ser hasta 10 sueldos mínimos, que en la actualidad el mayor es de 29,988 pesos y el mínimo de 16,993.20 pesos.