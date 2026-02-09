Autoridades evaluarán regulación del uso de patinetas y motores eléctricos por riesgos a menores

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofrece declaraciones sobre la regulación del uso de patinetas eléctricas durante la reunión de la Fuerza de Tarea. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Las autoridades dominicanas evaluarán esta semana la regulación del uso de patinetas y motores eléctricos, ante la creciente preocupación por los riesgos que estos dispositivos representan para los menores de edad, luego de registrarse accidentes que han puesto en peligro la vida de niños.

Así lo informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful tras la reunión de la Fuerza de Tarea encabezada por el presidente Luis Abinader al ser abordada sobre los peligros asociados a la utilización de estos aparatos.

Encuentro para establecer normas

La funcionaria indicó que se tomó la decisión de convocar un encuentro para definir lineamientos claros de su regulación.

"Hemos decidido hacer una reunión esta misma semana para poder ver de qué manera regulamos el uso de las patinetas eléctricas, porque el uso que se le está dando en este momento expone la vida de muchos menores de edad", expresó Raful.

La ministra explicó que en el proceso participarán la Procuraduría General de la República y las demás instituciones que integran la Fuerza de Tarea, con el objetivo de establecer normas que permitan un empleo más seguro de estos vehículos.

"Estamos prestos a que en esta semana ver los lineamientos conjuntamente con la Procuraduría General y todo lo que compone esta fuerza de tarea, a ver de qué manera se regula el uso de las mismas para salvar las vidas de muchas personas", agregó.

Las patinetas eléctricas se han popularizado en los últimos meses como medio de transporte y recreación, especialmente entre niños y adolescentes, lo que ha generado preocupación por la falta de regulación y supervisión en su uso. Además de la ausencia de permisos de los negocios que rentan y venden las patinetas.

Hace días miembros de la Policía Nacional realizan operativos en San Francisco de Macorís para apaciguar la utilización desmedida de estos dispositivos en las localidades.