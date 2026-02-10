Después de dos años de retrasos, la línea 2C del metro ya tiene fecha

Red de rieles de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. ( ARCHIVO )

Luego de una cadena de fechas anunciadas y no cumplidas en los últimos años, la extensión 2C del Metro de Santo Domingo comenzará a operar a partir del día 24 de este mes, según informó el presidente Luis Abinader.

El mandatario señaló que desde esa fecha y hasta la Semana Santa el servicio será gratuito en el nuevo tramo, como parte de un período de operación inicial. La medida busca poner en funcionamiento el sistema y facilitar la adaptación de los usuarios, principalmente en Santo Domingo Oeste.

Cronología de los retrasos en la extensión 2C

El primer picazo de la obra ocurrió el 8 de febrero de 2022 con la expectativa de una ejecución relativamente rápida.

En distintos momentos, las autoridades ofrecieron proyecciones de entrega que luego fueron ajustadas. En octubre de 2023, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte indicó que la línea estaría lista a principios de 2024.

Posteriormente, se informó la entrega para el segundo trimestre de 2024, primera posposición. La que a final de año quedó sin fecha de entrega.

Ya el año pasado, en febrero de 2025 se comunicó que la extensión estaría lista para fines del año pasado.

Pero meses después, tras un recorrido del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se anunció que la obra iba a estar para finales de 2025. Ya con el plazo a punto de cumplirse, entonces se proyectó para una entrega final en febrero de 2026.

Detalles técnicos y operativos de la nueva línea

Al señalar el presidente, que será el 24 de febrero, el anuncio actual fija por primera vez una fecha concreta de inicio de operaciones en medio de ese historial de aplazamientos.

La línea 2C tiene una extensión de 7.3 kilómetros, con un túnel de 840 metros y el resto del trazado elevado. El costo inicial estimado fue de 700 millones de dólares y su área de influencia supera el millón de habitantes, de acuerdo con datos oficiales.

El nuevo tramo incluye estaciones en la autopista Duarte, en la entrada de la carretera de Manoguayabo, en la intersección con la avenida Monumental, en la prolongación de la avenida 27 de Febrero (avenida Colombia), en el kilómetro 13 de la autopista Duarte y en la entrada de Los Alcarrizos, donde se proyecta la conexión con el teleférico para integrar distintos sistemas de transporte masivo.

Previo al inicio de las pruebas, las empresas responsables de la obra civil entregaron a la Opret los componentes estructurales. Las firmas a cargo de los sistemas tecnológicos fueron conminadas a concluir sus trabajos para habilitar las pruebas dinámicas de trenes, sistemas eléctricos, señalización y control.