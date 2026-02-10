Varias juntas del puente Juan Pablo Duarte volvieron a deteriorarse con hoyos que generan tapones y daños a los vehículos, a pesar de que el Estado invirtió 60 millones de pesos hace menos de cuatro años para mejorar la capa de rodadura o calzada.

En el 2022 el Ministerio de Obras Públicas contrató a la empresa Proyectos Industriales (PINSA), que prometió restablecer las 46 juntas, el mantenimiento de barandas y recapeo en dos meses, pero los trabajos se extendieron un mes y medio más.

En la actualidad el puente Duarte tiene seis juntas con tramos deteriorados, principalmente en la parte este. Una de estas tiene las varillas descubierta al igual que los demás metales y la parte engomada desapareció.



Daños a vehículos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/una-de-las-juntas-mas-deterioradas-del-puente-duarte-2jpg-f67a1b28.jpeg Deterioro de una junta del puente Juan Pablo Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Cada vez que un vehículo impacta el lugar se produce un gran ruido, principalmente en los camiones con furgones. Los motoristas son los más afectados porque, al impactar los hoyos, en ocasiones, se caen y conductores evadiendo los tramos deteriorados impactan a otros vehículos.

A final del 2022 se le asignó el remozamiento del puente a la empresa PINSA que consistía en colocar nuevas juntas de expansión y darles mantenimiento a las barandas, sin embargo, en tres ocasiones en menos de seis meses hubo que hacer reparaciones al trabajo realizado.

Un viejo problema

Las incomodidades de los conductores y los largos tapones que implicaron los trabajos iniciales y luego las correcciones motivaron al entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, a intimar a la empresa PINSA en abril de 2023 para que corrigiera las fallas sin ningún costo adicional para el Estado.

La empresa alegó que las lluvias de esos días habían retrasado los trabajos y aunque hubo intervenciones en las realizadas, volvían a surgir con el paso de los vehículos.

Los problemas han resurgido, principalmente en las juntas que tienen parte erosionadas y que afectan el tránsito, tanto en la mañana por el carril de contraflujo para entrar al Distrito Nacional, como en las demás horas que el puente es de una sola vía en dirección oeste-este.

En opinión de algunos consultados, la mala calidad del material colocado es la causa del deterioro.