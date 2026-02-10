Residentes de Barrabás Arriba exigen construcción de carretera en Puerto Plata

Residentes del sector Barrabás Arriba, en la provincia de Puerto Plata, exigieron este martes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el inicio de la construcción de la carretera que comunica las demarcaciones de Barrabás, El Puerto, La Guaita y San Marcos, debido al avanzado deterioro de las vías.

Fredy Domínguez, presidente de la junta de vecinos de Barrabás Arriba, denunció que han transcurrido más de tres años desde la construcción de un puente en la zona, sin que hasta la fecha se haya dado inicio a los trabajos de la carretera, lo que mantiene a las comunidades prácticamente incomunicadas.

Te puede interesar Exigen reanudar los trabajos de construcción de carretera de Santiago

Dicen que la vía impide el tránsito

Domínguez aseguró que el mal estado de la vía impide el tránsito normal de vehículos y afecta de manera directa a los residentes.

“La carretera está en condiciones lamentables; en muchos tramos ni siquiera se puede pasar”, expresó.

Como parte de las acciones de reclamo, el dirigente comunitario informó que el jueves próximo, a las 7:00 de la noche, los moradores realizarán una vigilia con velas, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y sensibilizarlas sobre la difícil situación que enfrentan.

El presidente de la junta de vecinos reiteró que la lucha comunitaria continuará hasta lograr la construcción de la carretera y afirmó que los residentes, junto a las organizaciones barriales, se mantienen unidos con el objetivo de que el ministerio responda a sus peticiones.