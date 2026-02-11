El Gobierno inicia cierre técnico del vertedero de Duquesa con apoyo de organismos internacionales

Panorámica del vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte, tomada en octubre del pasado año. El Gobierno dio inicio ayer al cierre técnico del depósito. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

El Gobierno, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y la Cooperación Española iniciaron ayer la primera etapa del cierre técnico del vertedero de Duquesa, que, según el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez será el símbolo de la recuperación ambiental, desarrollo urbano y economía circular del país.

Desde el año 2022 se han hecho al menos tres encuentros que anunciaban el cierre técnico del botadero de residuos que implicaban construcciones no solo para el tratamiento de la basura, sino también la parte del tratamiento de los lixiviados y los accesos como la carretera Los Casabe y La Isabela, que todavía son proyectos.

El presidente Luis Abinader recordó que, al asumir el gobierno en 2020, uno de los problemas más visibles y urgentes era la situación crítica de los vertederos, muchos de los cuales presentaban incendios constantes y humaredas que afectaban la salud de las comunidades, especialmente en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y Puerto Plata. Destacó que gracias a la cooperación de organismos internacionales se ha logrado transformar más de 30 vertederos mediante el fideicomiso que administra el Ministerio de Medio Ambiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/cierre-tecnico-de-duquesa-primera-etapa-luduis-tapia-7f86a040.jpg El presidente Luis Abinader, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez y la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betry Gerónimo encabeceron el acto de inicio del cierre técnico de Duquesa junto a representantes de la Agencia de Cooperación Española, y del Banco Interamericano de Desarrollo y el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-cierre-tecnico-del-vertedero-de-duquesa-luduis-tapia-a8296dd9.jpg La alcaldesa Betty Gerónimo habló en el acto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-cierre-tecnico-del-vertedero-de-duquesa-luduis-tapia14-c5e38719.jpg El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henriquez, dijo que la primera etapa estaría lista en seis meses, pero el presidente dijo que en ocho. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

"Yo espero ver la sonrisa de los niños de Santo Domingo, niños y niñas de Santo Domingo Norte disfrutando de este parque y ver cómo puede y podemos cambiar. Es no solamente esto, que era un ejemplo de todo lo negativo, para que sea un ejemplo de una transformación y de un saneamiento positivo con impacto no solo en la salud y el medio ambiente, sino también en el turismo y la calidad de vida de las comunidades".

Ministro de Medio Ambiente

Por su lado, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, dijo que el Gobierno en cinco años ha logrado transformar los vertederos a cielo abierto en manejo correcto, logros tangibles de los residuos sólidos y citó los vertederos de Dajabón, Puerto Plata, Peravia, Moca, Bávaro, Duquesa, entre otros.

"Si bien es cierto que después de que vivimos la experiencia de los fuegos y, un ministro tras otro, hemos transformado y gracias al equipo de trabajo que está aquí en el relleno sanitario, lo hemos podido transformar en un relleno controlado y el presidente puede decir orgullosamente que en sus 5 años de gestión no ha habido un solo fuego en Duquesa", dijo Henríquez.

El cierre técnico

Dentro de las medidas que lo contemplan está llevar el depósito de residuos a una cota de 60 metros en los más de un millón de metro cuadrados que tiene Duquesa, construcción de accesos internos y externos, recuperación de metano, construcción de celdas con geo membranas para los lixiviados.

En el caso específico de Duquesa, explicó que se trabajará en una intervención por etapas que abarcará los sectores A, B y C, además de la construcción de una celda auxiliar, con el objetivo de garantizar un manejo técnico y ambientalmente adecuado de las más de 30 millones de toneladas de residuos acumulados en el lugar.

Uno de los componentes prioritarios del proyecto será el tratamiento de los lixiviados, contaminantes generados por los residuos, que históricamente han afectado el río Isabela y sus comunidades aledañas. Con estas acciones, se busca reducir de manera significativa la contaminación del afluente.

El plan contempla el manejo y aprovechamiento del gas metano. En una primera etapa, prevista para ejecutarse en un plazo aproximado de seis meses, pero que el presidente lo extendió a ocho, se recuperarán áreas para el uso comunitario, incluyendo la construcción de canchas deportivas de fútbol, baloncesto, softbol y voleibol, como parte del proceso de restauración ambiental y social.



El proyecto también incorpora un enfoque educativo, mediante la creación de un anfiteatro destinado a recibir estudiantes de todo el país, quienes podrán aprender sobre la gestión adecuada de los residuos y la importancia de la protección del medio ambiente.

En ese orden, se integrará una planta de valorización comunitaria dirigida a los recicladores "buzos" que durante años han trabajado en condiciones precarias en el vertedero, permitiéndoles continuar su actividad de forma digna y segura, priorizando la salud y su bienestar.

Henríquez anunció, además, la creación de un parque de valorización y una zona franca de residuos sólidos, con el objetivo de convertir a Santo Domingo Norte en la capital de la economía circular del país y la región.

El ministro afirmó que la transformación de Duquesa no solo tendrá un impacto ambiental positivo, sino que también impulsará el desarrollo urbano, inmobiliario y comercial de la zona, marcando un antes y un después en la historia del manejo de residuos en el país.