La línea 2-C del Metro a Los Alcarrizos aportará en principio más de 100,000 usuarios

Estación Pedro Martínez, en la avenida Los Beisbolistas, Santo Domingo Oeste que conecta mediante un túnel con la María Montez. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La esperada línea 2-C del Metro de Santo Domingo, que unirá al sector de Los Alcarrizos con el kilómetro 9 de la autopista Duarte, será inaugurada el 24 de este mes, informó ayer el presidente de la República, Luis Abinader. Se espera que en un principio, la nueva línea aportará más de 100,000 nuevos usuarios al sistema.

Dijo que desde el 24 de este mes hasta la Semana Santa los usuarios de la nueva línea podrán utilizar el servicio de manera gratuita. "Estaré montado en el Metro el 24 porque ustedes saben que hay un proceso de prueba normal".

El jefe del Estado fue entrevistado por el equipo de comentaristas del programa radial Panorama, durante el acto de inicio del cierre técnico del vertedero de Duquesa en santo Domingo Norte.

Inicio del proyecto

A principios de febrero de 2022, el presidente Abinader dio el primer picazo de la obra que en, en ese entonces se dijo, se construiría en un plazo de 24 meses (dos años), pero han pasado 48, es decir, cuatro años.

El retraso es atribuido a condiciones climáticas en la obra de infraestructura y al proceso de indemnización de las propiedades impactadas, de acuerdo con las informaciones ofrecidas en varias ocasiones por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) que tiene a su cargo la construcción.

Se trata de un tramo de 7.3 kilómetros desde la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta la entrada de Los Alcarrizos. La inversión inicial se estimó en principio en 506 millones de dólares.

Este tramo ha sido criticado por personas e instituciones debido a la tardanza en la terminación de la obra, pero también por su alegada mala construcción, sin embargo, la Opret ha informado en varias ocasiones que se construye con altos estándares de calidad. Destaca que todo el sistema, incluida la obra civil, es construido por los mismos ingenieros y empresas contratistas que trabajaron en las demás líneas.

Las estaciones

Tiene cinco estaciones, algunas ya totalmente finalizadas y otras a las que solo les faltan detalles. La primera estación, ubicada en la entrada de Los Alcarrizos, es la Pablo Adón; la Freddy Gatón Arce está en el kilómetro 14 de la autopista Duarte; en la estación 27 de Febrero se unen la prolongación 27 de Febrero con la autopista Duarte en el kilómetro 13.

También se inaugura la estación Franklin Mieses Burgos, próxima a la avenida Monumental que conduce al cementerio Cristo Redentor, y la Pedro Martínez, en la avenida Los Beisbolistas, kilómetro 9 y medio de la misma autopista Duarte.

De acuerdo con las autoridades, más de un millón de personas de los distintos sectores que conforman el municipio Santo Domingo Oeste, de Los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantoja y demás sectores, serán beneficiados con la nueva línea.

Aumenta la capacidad del Metro Una vez en operación comercial normal, la nueva línea del Metro aportará en principio más de 100,000 nuevos usuarios al sistema. Las autoridades estiman que la capacidad de transporte de pasajeros será de 12,000 usuarios por hora hasta alcanzar entre 120,000 a 150,000 transportados por día. El tiempo proyectado para el trayecto desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, donde está la estación María Montez y se construye el teleférico de Santo Domingo Oeste, es de 12 minutos y desde Los Alcarrizos hasta Megacentro, en Santo Domingo Este, será de 34 minutos. Como parte complementaria del Metro se construyó el par vial de una marginal de tres carriles desde la estación Pablo Adón hasta la María Montez.

Adalberto de la Rosa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos.