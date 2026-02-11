Obras Públicas construye 15 puentes de manera simultánea en el sur

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, durante la inauguración del puente sobre el río Viajama-Las Yayas, en la región sur. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que actualmente ejecuta la construcción simultánea de 15 puentes en la región sur del país, específicamente desde Baní hasta Azua.

La información fue ofrecida este miércoles por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, durante la inauguración del puente sobre el río Viajama-Las Yayas.

Subrayó que estas obras cuentan con todo el respaldo financiero del Gobierno central.

"Por dinero las obras no se están parando. Y por seguimiento tampoco. La gente no quiere que se las comiencen solamente, quiere que se las terminen", sostuvo.

Estrella resaltó que la construcción de estas infraestructuras reducirá los tiempos de desplazamiento, mejorará la conectividad y generará ahorro en combustible para las comunidades del sur.

Asimismo, aseguró que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, se dará prioridad al asfaltado de calles en distritos municipales pequeños que tradicionalmente se mantenían olvidados.

"La instrucción que yo tengo del presidente Luis Abinader es que se vaya dando prioridad a todos los distritos pequeños faltando las calles y luego pasar a los municipios grandes. No se van a concentrar los trabajos en los municipios grandes. Para el presidente, ustedes son grandes también", afirmó.

El puente

El puente sobre el río Viajama-Las Yayas es una infraestructura de 72 metros que conecta a más de ocho comunidades mediante la integración de Las Yayas Abajo y Las Yayas Arriba.

El funcionario explicó que la estructura requirió una inversión de 146 millones de pesos y representa una disminución de 15 minutos en el trayecto para las personas que se desplazan por la zona.

Destacó que el puente garantiza una comunicación segura entre ambas comunidades, evitando que los residentes enfrenten dificultades para cruzar el río en tiempos de lluvia.

"Estamos en la inauguración de este puente, que no solamente une Las Yayas Abajo con Las Yayas Arriba, sino que también facilita el acceso a otras comunidades. Ya ese problema no lo tienen", expresó.

Indicó, además, que las calles de Las Yayas continuarán siendo intervenidas y que el Ministerio mantiene un seguimiento permanente a las obras en ejecución.