Una avería en una tubería matriz de 20 pulgadas, ocasionada durante los trabajos de construcción del Monorriel, provocó este miércoles la suspensión del servicio de agua potable en diversos sectores de la ciudad, informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

El incidente se registró en la marginal de la autopista Duarte, próximo a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), donde se desarrollan labores vinculadas al sistema de transporte.

La ruptura afectó una línea principal de distribución, lo que obligó a interrumpir el suministro en amplias zonas residenciales y comerciales.

Entre los sectores impactados figuran Embrujo I, II y III, La Rosaleda, Reparto Imperial, Villa Olga, La Española, Reparto Ilusión, Villa María, Villa del Norte y el barrio Los Militares.

También, resultaron afectados centros de salud como la Clínica Unión Médica del Norte y el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), además de la avenida Rafael Vidal, Jardines del Este, Las Carmelitas, La Moraleja y Los Álamos, entre otros.

Trabajan en restablecer el servicio

Coraasan indicó que brigadas técnicas fueron desplegadas de inmediato para corregir la avería y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Finalmente, la institución ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados y aseguró que trabaja de manera continua para normalizar el abastecimiento.