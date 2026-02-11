La seccional Santiago de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) cuestionó la decisión de la Alcaldía de Santiago de dejar sin efecto la autorización de operación otorgada a la empresa de transporte urbano Santiago Oeste, medida que incluyó el desalojo de sus operaciones.

El gremio calificó la actuación municipal como improcedente y aseguró que la compañía contaba con permisos válidamente emitidos por el Concejo Municipal.

Según explicó la organización, la autorización fue concedida el 27 de octubre de 2022 mediante el acta número 13-22, luego de que el Concejo acogiera un informe favorable de la Comisión Permanente de Tránsito y Transporte.

Desconocimiento de resolución

Julián Núñez, vocero de Conatra en esta ciudad, sostuvo que la actual administración municipal estaría desconociendo una resolución previamente aprobada, al disponer la cancelación de los derechos de operación de la empresa.

"Exigimos que se restituyan de inmediato los permisos otorgados a Santiago Oeste, porque se trata de derechos adquiridos que deben respetarse", manifestó Núñez.

Además de solicitar la reposición de la autorización, Conatra pidió que se realice una investigación para esclarecer las razones que dieron lugar a la medida y determinar si hubo actuaciones irregulares.

La entidad planteó que, de comprobarse alguna falta, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley.

El gremio también exhortó a las autoridades a buscar una salida que evite perjuicios tanto a los choferes como a los usuarios del transporte en el municipio.

"Somos gente de paz, pero no permitiremos que se vulneren derechos legalmente adquiridos", concluyó el representante sindical.